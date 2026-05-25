Jorge Aragão volta a Lisboa em julho para apresentação ao ar livre em Monsanto

Poucos meses depois de passar por Portugal com a turnê que havia sido anunciada como a despedida dos palcos portugueses, Jorge Aragão já tem data para voltar a Lisboa. O sambista brasileiro se apresenta no dia 5 de julho no Monsantos Open Air, espaço ao ar livre localizado no Parque Monsanto. Os ingressos já estão disponíveis para venda. A apresentação acontece em clima de sunset, em uma das áreas verdes mais conhecidas da capital portuguesa. O espaço tem recebido eventos de verão ao ar livre e deve reunir fãs do cantor em mais uma passagem do artista pelo país, depois do show realizado em fevereiro no Casino Estoril.Com mais de cinco décadas de carreira, Jorge Aragão é um dos nomes mais conhecidos do samba brasileiro. Ex-integrante do Fundo de Quintal, construiu uma trajetória marcada tanto pela carreira como intérprete quanto pelo trabalho como compositor, com músicas gravadas por diferentes gerações de artistas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!No repertório, o público pode esperar clássicos como “Vou Festejar”, “Malandro”, “Coisa de Pele”, "Identidade", além de outros sucessos que marcaram sua carreira. Aragão mantém uma relação frequente com Portugal, onde costuma reunir brasileiros e portugueses em apresentações no país.Os ingressos para a apresentação de Jorge Aragão no Montanto's Open Air estão disponíveis para venda por valores que variam entre os €30 e os €45. As entradas podem ser adquiridas neste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Gilberto Gil volta a Lisboa com espetáculo sinfônico no Coliseu dos Recreios em outubro