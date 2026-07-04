Encerram este domingo, 05 de julho, as inscrições para o programa de formação "Integrar para a Construção". São 500 vagas destinadas a imigrantes com título de residência válido interessados em "desenvolver competências profissionais para o setor da construção civil".O objetivo é "reforçar a integração no mercado de trabalho português por meio de percursos de formação voltados para setores estratégicos da economia nacional, através de um modelo integrado de qualificação que articula a aprendizagem da língua portuguesa com formação técnica e acesso a experiências reais de trabalho". A lógica é a mesma do programa "Integrar para o Turismo", que já está em sua segunda edição.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppAlém do título de residência, é obrigatório ter mais de 18 anos, possuir conhecimentos de português, "demonstrar interesse e motivação para trabalhar no setor da construção civil" e não estar aposentado nem em situação de baixa médica prolongada. Estudantes em tempo integral também não podem concorrer.As candidaturas devem ser efetuadas por meio do formulário de contacto da AIMA. No campo "Assunto", o candidato deve selecionar "Candidatura a Programas" e, no subtipo de assunto, escolher "Programa Integrar para a Construção – 1.º Ciclo".O financiamento do programa é assegurado pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e pelo Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte (CICCOPN). O regulamento completo pode ser consultado aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..AIMA lança programa de formação para imigrantes na área da construção civil com 500 vagas.AIMA abre 47 vagas de emprego em vários departamentos