AIMA lança programa de formação para imigrantes na área da construção civil com 500 vagas

Depois do turismo, agora é a vez da construção civil. A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) lançou o programa de formação "Integrar para a Construção". São 500 vagas destinadas a imigrantes com título de residência válido interessados em "desenvolver competências profissionais para o setor da construção civil".O objetivo é "reforçar a integração no mercado de trabalho português por meio de percursos de formação voltados para setores estratégicos da economia nacional, através de um modelo integrado de qualificação que articula a aprendizagem da língua portuguesa com formação técnica e acesso a experiências reais de trabalho". A lógica é a mesma do programa "Integrar para o Turismo", que já está em sua segunda edição.No total, o "Integrar para a Construção" terá 300 horas de formação técnica e outras 300 horas de estágio. As áreas de formação abrangem diferentes especialidades da construção civil, como canalização, eletricidade, carpintaria, gesso cartonado, máquinas de construção, pintura e acabamentos. Ao todo, serão aproximadamente quatro meses de formação.Durante os meses de formação técnica, a bolsa poderá chegar a 537 euros. Já no período de estágio, o valor será de 269 euros mensais. A esses montantes somam-se subsídio de alimentação ou refeição, subsídio de transporte (quando aplicável), equipamento de proteção individual e seguro de acidentes pessoais.O programa será desenvolvido em quatro ciclos. O primeiro terá início em julho e o segundo em setembro. Os outros dois ocorrerão no primeiro semestre de 2027. As inscrições estão abertas até 5 de julho e devem ser realizadas online. A seleção será feita mediante análise da documentação apresentada e entrevista individual.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppAlém do título de residência, é obrigatório ter mais de 18 anos, possuir conhecimentos de português, "demonstrar interesse e motivação para trabalhar no setor da construção civil" e não estar aposentado nem em situação de baixa médica prolongada. Estudantes em tempo integral também não podem concorrer.As candidaturas devem ser efetuadas por meio do formulário de contacto da AIMA. No campo "Assunto", o candidato deve selecionar "Candidatura a Programas" e, no subtipo de assunto, escolher "Programa Integrar para a Construção – 1.º Ciclo". Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail integrar.construcao@aima.gov.pt.O financiamento do programa é assegurado pela AIMA e pelo Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte (CICCOPN). O regulamento completo pode ser consultado aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Programa Integrar para o Turismo lança segunda edição com meta de formar mil imigrantes.Qualificados, mas barrados: estudo revela obstáculos estruturais ao emprego de imigrantes em Portugal