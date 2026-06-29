A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) está contratando mais funcionários. Foram abertas 46 vagas, anunciadas no Diário da República (DRE), que já constam no site da Bolsa de Emprego Público (BEP).No total, são 21 vagas para assistente técnico e 25 para técnico superior. Como se tratam de empregos na administração pública, é necessário que o candidato já esteja inscrito na BEP. O site reúne todos os concursos públicos (embora o sistema tenha regras diferentes das adotadas no Brasil). No caso das vagas da AIMA, não é exigida a nacionalidade portuguesa, como ocorre em alguns concursos. Por outro lado, é necessário já ser funcionário público.A maior parte das vagas é destinada a cargos de técnico superior, conforme consta no Diário da República. Ou seja, é necessário ter diploma de ensino superior reconhecido em Portugal para concorrer. É o caso, por exemplo, das duas vagas para a Direção de Serviços de Recursos Humanos e das duas para a Direção de Serviços de Planeamento, Estudos e Estatística.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O departamento com mais vagas neste concurso é o Centro Nacional para o Asilo e Refugiados da agência. Ao todo, serão 20 contratações: 15 para cargos que exigem ensino superior e cinco para assistentes técnicos. Entre as vagas que não exigem curso superior, há oportunidades distribuídas por vários departamentos, como o Departamento de Administração Geral.O prazo de inscrição é de dez dias úteis, contados a partir de sexta-feira, 26 de junho. Foi nessa data que as vagas passaram a ser publicadas no site da BEP. As contratações fazem parte da estratégia de reforço dos serviços da AIMA, uma promessa que vem sendo renovada ano após ano aos imigrantes.Os dados mais recentes, referentes a dezembro de 2025, indicam que a agência possui 684 trabalhadores. Já o mapa de pessoal prevê 1.286 postos de trabalho, mas não há informação sobre quantos deles estão efetivamente preenchidos.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Em assembleia de cidadãos imigrantes, AIMA é uma das principais preocupações.AIMA terá atendimento aos sábados para entrega de cartões de residência devolvidos