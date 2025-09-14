Incêndio destrói apartamento de família brasileira em Portugal e vizinhos criam vaquinha para ajudar

Uma família brasileira perdeu tudo em um incêndio que atingiu o apartamento onde morava, em Vila Nova de Gaia. Os vizinhos do prédio criaram uma vaquinha online com o objetivo de arrecadar dinheiro para as despesas da família: o casal, um filho de sete anos e um cachorro — o outro animal de estimação morreu no incêndio.Ao DN Brasil, Tatiana Costa Pereira disse que ainda não se sabe a causa do incêndio, que destruiu todos os pertences e parte do apartamento. “Eu estava a trabalhar quando tudo aconteceu e fui chamada. Quando cheguei, o apartamento já estava tomado em cerca de 90% pelas chamas”, relata a imigrante, que trabalha com limpeza em alojamentos.Quem viu as chamas foi o filho, que chamou o pai. “O meu marido conseguiu retirar o nosso filho e o nosso cão, mas infelizmente não conseguiu resgatar o nosso outro animal”, lamenta.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Sem ter onde morar, a família está temporariamente na casa de pessoas solidárias que cederam um quarto. “Será assim até que consigamos um novo local para morar”, pontua a brasileira. A família vive em Portugal há três anos. O marido trabalha atualmente nas obras do metrô do Porto.De acordo com o texto da arrecadação, o dinheiro será utilizado para despesas básicas, alimentos, roupas, material escolar para a criança, brinquedos e outras emergências. “A força de uma comunidade se revela nos momentos mais difíceis. É a hora de nos unirmos para mostrar que eles não estão sozinhos. Vamos nos mobilizar para ajudar essa família a ter um novo começo”, consta no texto.O link da vaquinha pode ser acessado aqui. A meta é arrecadar mil euros. Até o momento da publicação deste texto, foram doados 105 euros, pouco mais de 10% do objetivo..amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Guia do Imigrante: quando procurar o consulado? e a embaixada?.Contratos de fidelização: o que diz a Lei sobre uma das amarras dos imigrantes em Portugal?