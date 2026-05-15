Idealizado por mãe brasileira, 'Oi Cascais Kids' promete fim de semana de animação para famílias

O característico bordão de Dani Salles ao falar sobre o seu dia a dia de imigrante em Portugal virou uma marca registrada. Ao ponto de 'Oi, Cascais' ter se tornado não apenas a forma pela qual a carioca é reconhecida, mas também o nome do evento infantil que vai movimentar a região neste fim de semana.O 'Oi Cascais Kids' é um festival "para toda a família", conta Dani ao DN Brasil, que teve uma "primeira edição que foi um sucesso, a gente teve mais de 10 mil pessoas, foi até mais do que o esperado", confessa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Profissional da área de marketing, Dani usou os seus conhecimentos para reunir, num só local, animação, empreendedorismo, cultura e muito mais. O evento vai ocupar, pelo segundo ano seguido, a Fiartil, um espaço tradicional para festivais em Cascais. "Tem dois palcos simultâneos com atrações, concertos o dia inteiro, teatro, shows de palhaço, magia, mascotes. Trazemos as escolas de dança e de música aqui de Cascais, então a gente valoriza o talento local", revela a brasileira..Além disso, as atividades contam também com Hora do Conto, Livraria Móvel, oficinas de paisagismo, de arte, jardinagem, além de "uma área enorme de insufláveis, carrossel, mas o diferencial desse ano é que vai ter um Planetário Móvel".Inspirada pela filha, Maya, hoje com três anos, Dani queria criar um evento que pudesse envolver adultos e crianças. "O nosso evento tem custo acessível. Todas as crianças até os 13 anos entram da graça. O bilhete de cada adulto custa 7 euros, mas todas as atrações dentro também são gratuitas", completa a brasileira.A segunda edição do 'Oi Cascais Kids' vai ser realizada este sábado e domingo (16 e 17 de maio), com entrada aberta a partir das 9h. Os ingressos podem ser adquiridos na hora de chegada ou antecipadamente pelo site do evento..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."O Porto nos chamou e a gente aceitou". Bossa Market terá edição no Norte.O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem stand-up, música brasileira e festival de cachaça