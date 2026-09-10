Faltam 45 dias para a próxima mudança de hora na Europa. Na madrugada de 25 de outubro, Portugal e os demais países da União Europeia (UE) que adotam o sistema vão atrasar os relógios em uma hora, dando início ao horário de inverno. Amado por uns e odiado por outros, os dias ficarão mais "curtos" com o pôr-do-sol mais cedo e anunciam a chegada do frio ao continente. Em 25 de outubro, quando forem 2h, os relógios voltam para a 1h em Portugal continental e Madeira. Com o atraso dos relógios, o dia passa a começar mais cedo e a anoitecer mais cedo. A madrugada da mudança também terá uma hora a mais.Atualmente, durante o horário de verão europeu, Lisboa está quatro horas à frente de Brasília. Depois da mudança daqui a 45 dias, a diferença passa a ser de três horas: quando forem 10h em Brasília, serão 13h em Lisboa.A alteração pode afetar diretamente brasileiros que vivem em Portugal e mantêm compromissos com o Brasil. É o caso de reuniões de trabalho, aulas, consultas, transmissões esportivas e, claro, as chamadas com amigos e familiares.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Nada muda nos relógios brasileiros. O país deixou de ter o horário de verão em 2019. Na UE, ainda não foi alcançado a um acordo para pôr fim ao sistema. A possibilidade está em discussão na União Europeia desde 2018.Naquele ano, a Comissão Europeia realizou uma consulta pública que recebeu 4,6 milhões de respostas. Cerca de 84% dos participantes manifestaram-se a favor de acabar com a mudança semestral dos relógios. Em março de 2019, o Parlamento Europeu aprovou, por 410 votos contra 192 e 51 abstenções, uma proposta para pôr fim às mudanças sazonais de hora. Os eurodeputados defendiam que a última mudança deveria ocorrer em 2021, deixando depois cada Estado-membro escolher entre manter permanentemente a hora de verão ou a hora padrão, mas de forma coordenada para evitar problemas no funcionamento do mercado interno. A proposta, contudo, ficou bloqueada no Conselho da União Europeia.O tema voltou a ser debatido no Parlamento Europeu em outubro de 2025, quando os eurodeputados questionaram a Comissão e o Conselho sobre o impasse. Na época, o Parlamento voltou a salientar que, seis anos depois da sua posição, os países da UE ainda não tinham alcançado uma posição conjunta sobre o fim das mudanças sazonais de hora.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Falta um mês para as eleições brasileiras. Tudo que você precisa saber sobre a votação em Portugal.Termas, gastronomia e festas populares: conheça a Galiza, vizinha do Norte de Portugal