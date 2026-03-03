Guitarrista brasileiro Fabiano do Nascimento faz estreia em Lisboa na próxima semana

O guitarrista e compositor brasileiro Fabiano do Nascimento se apresenta pela primeira vez em Lisboa no dia 11 de março, na St George’s Church. A apresentação marca a abertura da primeira temporada das The Church Sessions, nova iniciativa cultural na capital portuguesa.Nascido no Rio de Janeiro e atualmente radicado em Los Angeles, Fabiano construiu uma trajetória internacional a partir do diálogo entre tradições brasileiras e sonoridades contemporâneas. Em seu trabalho, explora o som característico das guitarras de múltiplas cordas, com referências ao afro-samba e ao choro, incorporando elementos de jazz moderno e eletrônica experimental.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Ao longo da carreira, colaborou com nomes como Airto Moreira, Sam Gendel, Arthur Verocai e Aloe Blacc, além de ter lançado mais de dez álbuns. O músico também ganhou destaque na imprensa internacional e participou de projetos e apresentações que ampliaram sua circulação fora do Brasil.As The Church Sessions são produzidas pela CMT Live e propõem shows em formato intimista na igreja anglicana de St George, que, apesar de ser um espaço de culto, também recebe programação cultural. Ao todo, estão previstos quatro espetáculos ao longo de 2026, com Gonçalo Castro como mestre de cerimônias.A apresentação do dia 11 de março está marcada para às 20h. Os ingressos custam €25 euros e estão disponíveis para venda através deste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Marisa Monte volta a Lisboa para apresentação com orquestra .Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira