Quando o verão chega a Lisboa, basta aparecer um fim de semana de sol para que parques e jardins da cidade fiquem cheios de gente aproveitando o tempo ao ar livre. O DN Brasil já apresentou alguns deles, mas quais os melhores para piqueniques? A cidade oferece diversas opções para esse tipo de passeio e em mais um Guia do Imigrante - Especial de Verão, apresentamos alguns dos lugares. Parque Florestal de MonsantoConhecido como o "pulmão verde" de Lisboa, Monsanto é a principal referência para quem procura um dia inteiro em contato com a natureza. Espalhado por mais de 900 hectares, o parque reúne trilhas, mirantes, mesas de merenda e diferentes áreas para piqueniques. Em alguns pontos, como a Cruz das Oliveiras e o Parque da Pedra, existem espaços tradicionalmente utilizados para churrascos, sempre sujeitos às regras municipais e às condições meteorológicas.Parque da SerafinaDentro de Monsanto, o Parque da Serafina é um dos preferidos das famílias. O espaço conta com mesas, áreas de sombra e um dos parques infantis mais conhecidos da cidade. Nos fins de semana de verão costuma encher rapidamente, por isso vale a pena chegar cedo para garantir um bom lugar.Tapada da AjudaCom cerca de 100 hectares de área verde, a Tapada da Ajuda combina amplos relvados, zonas próprias para merendas e espaços destinados a churrascos. Quem visita o parque também pode aproveitar os miradouros e as vistas para o rio Tejo e para a Ponte 25 de Abril, transformando o passeio em um programa para o dia inteiro.Parque José Gomes FerreiraTambém conhecido como Mata de Alvalade, é uma boa alternativa para quem mora na zona oriental da cidade. Além de trilhos para caminhada e parque infantil, o espaço conta com zonas de merendas e grelhadores em alvenaria, sendo bastante procurado por moradores da região durante os meses mais quentes.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Parque dos Moinhos de SantanaNo Restelo, este parque reúne grandes áreas de grama, mesas para piquenique e uma vista privilegiada sobre a cidade. Próximo ao parque infantil há uma das zonas de merendas mais conhecidas, enquanto uma segunda área, mais reservada, fica perto do moinho que dá nome ao espaço.Jardim da EstrelaBem no coração de Lisboa, o Jardim da Estrela é uma das escolhas mais práticas para quem quer fazer um piquenique sem sair do centro da cidade. Árvores centenárias garantem sombra durante boa parte do dia, enquanto os amplos gramados permitem acomodar grupos de diferentes tamanhos..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Verão mais econômico: veja dicas para aproveitar Portugal gastando menos.Vai pelo eclipse? Conheça 10 praias fluviais para aproveitar a viagem ao Norte de Portugal