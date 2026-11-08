Fãs do outono como eu adoram esta época do ano por muitas razões: as temperaturas amenas, os fins de tarde dourados e as paisagens que somente a estação outonal proporciona. Os tons de dourado, amarelo e vermelho pintam parques e estradas pelo país.Embora Portugal não tenha grandes extensões de florestas formadas por árvores que perdem as folhas no outono, como acontece em países da Europa Central, há diversos lugares onde é possível acompanhar a transformação da vegetação. De Manteigas, na Serra da Estrela, a Sintra, passando pelo Gerês e pelo Alentejo, o outono em Portugal nos brinda com paisagens de filme.Este período, de novembro, é geralmente o auge da estação no país. Confira alguns lugares selecionados pelo DN Brasil, de norte a sul, para apreciar as cores do outono em Portugal.Rota das Faias, em ManteigasProvavelmente o mais famoso, o local é de sonho. Localizado na região de São Lourenço, no município de Manteigas, o percurso atravessa um bosque de faias plantado pelos Serviços Florestais no início do século XX.Com a chegada dos dias mais frios, as folhas dessas árvores passam gradualmente do verde para tons de amarelo, dourado, laranja e marrom. Quando começam a cair, formam um tapete natural sobre os caminhos, criando um cenário especialmente procurado por caminhantes e fotógrafos.A rota oficial, identificada como PR13 MTG, é circular, tem cerca de 5,4 quilômetros e leva aproximadamente três horas para ser percorrida. O trajeto começa e termina próximo à Cruz das Jugadas e permite também apreciar as paisagens da Serra da Estrela e a ligação da região às atividades rurais e pastoris. O outono é apontado pela informação turística de Manteigas como a melhor época para fazer o percurso. Mata da Albergaria, no GerêsNo Parque Nacional da Peneda-Gerês (já escrevemos sobre o parque aqui), a Mata da Albergaria a paisagem marcada por carvalhos antigos, cursos d'água e caminhos históricos. Considerada uma das áreas florestais mais emblemáticas do parque, a mata preserva uma importante concentração de carvalhos nativos.A presença de riachos e pequenas cachoeiras reforça o ambiente característico dessa época do ano. Um dos atrativos da região é a Geira, antiga estrada romana que ligava Braga a Astorga, na Espanha, e atravessa parte dessa paisagem protegida. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Mata da Margaraça, na Serra do AçorNo município de Arganil, no distrito de Coimbra, a Mata da Margaraça é uma das referências de floresta caducifólia no Centro de Portugal. Integrada à Paisagem Protegida da Serra do Açor, reúne espécies como carvalhos, castanheiros e freixos, que proporcionam diferentes tonalidades à paisagem durante os meses de outono. A visita pode ser combinada com uma passagem pela aldeia de Benfeita e pela Fraga da Pena, uma das quedas d'água mais conhecidas da região.Vale do DouroEste é um lugar que vale a visita o ano todo. No outono, as encostas cobertas por vinhedos, organizados em socalcos, transformam-se depois da vindima, quando as folhas das videiras começam a adquirir tons dourados, avermelhados e acobreados. O contraste com o rio Douro e as montanhas cria um cenário incrível para passeios e fotografias.Parque da Pena e Parque de Monserrate, em SintraPara quem mora em Lisboa ou procura um passeio mais próximo da capital, Sintra oferece dois dos cenários mais interessantes para observar as cores do outono. Os parques da Pena e de Monserrate reúnem espécies de diferentes partes do mundo, distribuídas por jardins históricos e caminhos cercados de vegetação.No Parque da Pena, o Vale dos Lagos e o Bosque das Faias são alguns dos locais mais visitados pelos fãs das paisagens outonais. As folhas das árvores mudam de cor e cobrem os caminhos, enquanto a vegetação de diferentes origens mantém contrastes entre tons verdes, amarelos e avermelhados. A ginkgo biloba, por exemplo, ganha uma tonalidade amarela particularmente característica.Já no Parque de Monserrate, o Caminho Perfumado é um dos pontos recomendados para apreciar a vista. As folhas amarelas, marrons e vermelhas que se espalham pelo percurso criam um cenário diferente daquele que os visitantes encontram durante a primavera e o verão.A umidade e a neblina frequentes na Serra de Sintra também contribuem para a atmosfera da estação. Como os jardins reúnem espécies com ciclos diferentes, as mudanças de cor podem se prolongar ao longo de novembro.Serra de São Mamede, no Alto AlentejoO outono também oferece paisagens coloridas no Alentejo. Na Serra de São Mamede, no distrito de Portalegre, os bosques de castanheiros são alguns dos protagonistas da transformação da paisagem.Ao redor de localidades como Marvão e Castelo de Vide, as árvores ganham tonalidades amareladas e acobreadas, que contrastam com o verde de outras espécies e com as construções de pedra das aldeias históricas.A região é especialmente interessante para quem pretende combinar a observação da natureza com uma visita cultural. Marvão, com seu castelo e as vistas sobre a paisagem alentejana, e Castelo de Vide, conhecido pelo centro histórico e pelas ruas tradicionais, são paradas que podem integrar o mesmo roteiro.E Lisboa e Porto?Não é preciso sair das grandes cidades portuguesas para encontrar paisagens com as cores do outono. Lisboa e Porto também têm parques e jardins históricos onde as folhas ganham tons de amarelo, laranja e marrom, criando cenários que convidam a caminhadas e passeios ao ar livre. Na capital, o Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian é uma das boas opções para observar a mudança da estação, sendo lindo 365 dias por ano. Com lagos, caminhos arborizados e uma grande diversidade de espécies, o espaço ganha diferentes tonalidades à medida que as folhas começam a cair.O Jardim da Estrela, em frente à Basílica da Estrela, também merece entrar no roteiro. Um dos espaços verdes mais tradicionais da capital, reúne árvores de grande porte, pequenos lagos, coreto e caminhos arborizados. No outono, as folhas que cobrem os gramados e as alamedas dão ao jardim uma aparência diferente, ideal para uma caminhada ou uma pausa ao ar livre.No Porto, os famosos Jardins do Palácio de Cristal estão entre os lugares mais bonitos para aproveitar a estação. Com alamedas, bosques, canteiros e árvores de diferentes espécies, o espaço ganha tons dourados e acobreados durante o outono. Além da vegetação, os jardins oferecem mirantes com vistas para o rio Douro, tornando o passeio ainda mais especial.Outra sugestão é o Jardim das Virtudes, construído em socalcos na encosta da cidade. Além das vistas para o Douro, o espaço tem uma árvore que chama a atenção nesta época: uma ginkgo biloba, espécie conhecida pelas folhas que ficam intensamente amarelas antes de cair. O jardim é uma boa escolha para combinar um passeio pelo centro histórico com a observação das cores da estação.Faltou algum lugar? Manda para o DN Brasil!dnbrasil@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Termas, gastronomia e festas populares: conheça a Galiza, vizinha do Norte de Portugal.Cachoeiras, trilhas e 70 mil hectares: conheça o Gerês, único Parque Nacional de Portugal