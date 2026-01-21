DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Deixou o Brasil em 2025? Até fevereiro deve fazer a Comunicação de Saída Definitiva à Receita Federal

Declaração é obrigatória e evita problemas com o fisco. Se deixou passar o prazo, dá para fazer retroativa. Veja nos vídeos as respostas para as dúvidas mais comuns dos brasileiros.

A Comunicação de Saída Definitiva do Brasil é o instrumento que todos os cidadãos que passam a viver em Portugal e outros países devem apresentar junto à Receita Federal para ficar em dia com as obrigações fiscais e evitar dupla tributação sobre rendimentos.

É uma declaração obrigatória, que deve ser feita até o mês de fevereiro seguinte ao ano da mudança. Por exemplo: se você se mudou para Portugal em 2025, deve apresentar a sua declaração até mês que vem.

No entanto, muitas pessoas acabam deixando passar o prazo correto. Quando isso acontece, é possível entregar a comunicação de forma retroativa.

No final de 2025, muita desinformação circulou sobre a saída definitiva, inclusive notícias falsas sobre o governo brasileiro começar a "rastrear" os cidadãos em outros países.

Foram tantas dúvidas e repercussão, que o consulado do Brasil em Lisboa emitiu uma nota informando que a declaração não tem relação com os serviços consulares.

Não há nenhuma novidade sobre o procedimento para 2026. O que vem evoluindo ao longo dos anos é a capacidade de cooperação bilateral entre o Brasil e outros países, como Portugal, em diversas questões, como as fiscais, e o uso de tecnologias mais eficientes, que podem resultar nas cobranças devidas sobre quem não regulariza a situação fiscal no Brasil.

Veja no site da Receita Federal as informações sobre o procedimento.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
