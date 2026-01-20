DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
AIMA lança "comprovativo de deferimento" para tentar amenizar demora na entrega dos títulos de residência
AIMA lança "comprovativo de deferimento" para tentar amenizar demora na entrega dos títulos de residência

Documento está disponível na área pessoal dos utilizadores no portal de serviços da agência. AIMA diz querer dar "maior segurança" a quem já tem o processo aprovado, mas ainda espera pelo cartão.
A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) vai passar a emitir um "comprovativo de deferimento do pedido de concessão ou renovação de autorização de residência" para cidadãos que já tiveram o seu processo aprovado, mas ainda esperam pela chegada do título de residência.

A medida é uma forma de tentar amenizar a demora na entrega dos cartões, uma das principais reclamações de quem já passou pelos trâmites junto a AIMA. São muitos os relatos de leitores do DN Brasil que estão há meses a espera pela entrega do cartão em casa.

Por outro lado, a AIMA também alerta para documentos que são devolvidos à agência pelos correios (CTT) pela impossibilidade de entrega.

O que é o "comprovativo de deferimento"?

Segundo a AIMA, é uma nova declaração, que passa a estar disponível, exclusivamente online, para quem já está notificado sobre o deferimento do pedido de renovação ou concessão de residência.

Para que serve a declaração?

É uma forma de "conferir maior segurança a quem já tem o processo deferido e aguarda a receção do título de residência", conforme explica a agência numa publicação nas suas páginas oficiais. No entanto, a AIMA alerta que "a declaração agora disponível não substitui o título de residência nos casos em que este é legalmente exigido".

Como obter o documento?

A agência explica que a declaração "encontra-se na área de utilizador em services.aima.gov.pt, e não é emitido presencialmente, dispensando a deslocação aos serviços de atendimento para o efeito".

A agência explica que as declarações possuem um QR code para verificação de autenticidade. "Assim, qualquer pessoa a quem o comprovativo seja apresentado pode acionar o código QR e confirmar se é autêntico e se se refere à pessoa que o está a mostrar".

