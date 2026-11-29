O ano de 2027 terá 13 feriados nacionais obrigatórios em Portugal. Para quem vive no país e gosta de aproveitar as datas para viajar ou prolongar os fins de semana, o calendário reserva algumas oportunidades de descanso. Se a viagem for para o Brasil, um dia a mais no feriado já significa estender as férias com amigos e familiares.O primeiro feriado do ano será em 1º de janeiro, uma sexta-feira, data em que se celebra o Ano-Novo. A combinação com o sábado e o domingo garante três dias consecutivos de folga. Já o Carnaval, data especialmente querida entre nós brasileiros, não é feriado em Portugal, apesar de tradicionalmente ser uma data de folga. Em 2027 a terça-feira de Carnaval será no dia 9 de fevereiro. Para os funcionários públicos, o Governo costuma conceder tolerância de ponto por meio de despacho, mas no setor privado a situação varia em cada empresa.Em março, a Sexta-feira Santa será celebrada no dia 26. Já a Páscoa será no domingo, 28 de março. Em maio, o feriado de Corpus Christ será celebrado em 27 de maio, uma quinta-feira. Quem conseguir tirar a sexta-feira, dia 28, poderá aproveitar quatro dias consecutivos de descanso.Junho também terá uma oportunidade de emendar um feriadão. O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas será celebrado em 10 de junho, uma quinta-feira.Em outubro, a Implantação da República, celebrada em 5 de outubro, cairá numa terça-feira, deixando a possibilidade para um fim de semana prolongado. No mês de novembro, o Dia de Todos os Santos, em 1º de novembro, será numa segunda-feira, garantindo três dias consecutivos de folga para quem não trabalha aos fins de semana.Dezembro será outro mês favorável para quem pretende aproveitar as datas comemorativas. A Restauração da Independência, em 1º de dezembro, cairá numa quarta-feira. Quem tirar os dias 2 e 3 de férias poderá conseguir cinco dias consecutivos de descanso, entre quarta-feira e domingo.A mesma possibilidade se repete na semana seguinte. O feriado da Imaculada Conceição, em 8 de dezembro, também será numa quarta-feira. Com folgas nos dias 9 e 10, será possível prolongar o descanso até domingo, 12 de dezembro.Já o Natal, celebrado em 25 de dezembro, será num sábado, enquanto a Assunção de Nossa Senhora, em 15 de agosto, cairá num domingo. O Dia do Trabalhador, em 1º de maio, também será num sábado. Essas datas não acrescentam dias de folga para quem já não trabalha aos fins de semana.Estas são as datas nacionais, mas existem ainda os feriados municipais. No Porto e em Braga, por exemplo, o São João será celebrado em 24 de junho, uma quinta-feira. Em Lisboa, o Santo Antônio, no dia 13 de junho, cairá num domingo, tirando uma possibilidade de folga. Já em Coimbra, o feriado da Rainha Santa Isabel, em 4 de julho, também vai cair em um domingo.Aqui, assim como no Brasil, os feriados nacionais obrigatórios são dias de descanso para os trabalhadores do setor público e privado. Porém, as regras podem variar conforme a atividade profissional e o tipo de contrato do trabalhador e trabalhadora. No setor privado, o Código do Trabalho estabelece 13 feriados obrigatórios e determina que, em regra, o trabalhador não deve prestar atividade nesses dias. No entanto, existem setores em que o funcionamento é permitido, com regras próprias de compensação. No setor público, os feriados nacionais também são dias de folga, enquanto as tolerâncias de ponto dependem de decisão do Governo. As medidas são geralmente anunciadas publicamente e divulgadas no Diário da República (DRE)..\r\nO DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..2 de novembro: por que o Dia de Finados é feriado no Brasil, mas não em Portugal?.Sindicatos em Portugal: o que muda para o trabalhador imigrante e como funciona a sindicalização