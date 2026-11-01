Quem vive em Portugal e está acostumado com o calendário brasileiro pode estranhar uma diferença nesta virada de mês. Enquanto o Dia de Finados, celebrado na segunda-feira, 2 de novembro, é feriado nacional no Brasil, em Portugal a data é um dia normal de trabalho. Por aqui, o feriado acontece um dia antes, em 1º de novembro, quando é celebrado o Dia de Todos os Santos - que, neste ano, infelizmente para todos nós, cai justamente num domingo.Embora estejam próximas no calendário, as duas datas têm significados diferentes na tradição católica. O Dia de Todos os Santos homenageia os santos da Igreja, enquanto o Dia de Finados é dedicado à memória dos mortos. Mas por que o Brasil não adotou o mesmo feriado de Portugal? A resposta passa pela Proclamação da República, em 1889. Em janeiro de 1890, o governo de Deodoro da Fonseca estabeleceu um calendário de festas nacionais que incluía o dia 2 de novembro, dedicado à memória dos mortos, mas deixava de fora o Dia de Todos os Santos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! A celebração nesta data havia ganhado força quase um século antes, a partir do ano 998, quando o abade Odilo de Cluny, na França, estabeleceu a data para orações pelos falecidos nos mosteiros de sua ordem. Depois disso, a prática se espalhou pela Igreja Católica.No Brasil, a escolha no final do século XIX fazia parte da construção de um calendário cívico para o novo regime republicano, influenciado por ideias positivistas, que valorizava a homenagem aos mortos para além do seu significado religioso.A data foi mantida no calendário brasileiro em legislações posteriores, incluindo um decreto de Getúlio Vargas, de 1930, e uma lei de 2002, sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Em Portugal, por sua vez, o feriado nacional é o Dia de Todos os Santos, em 1º de novembro, que chegou a ser suspenso entre 2013 e 2015, mas foi restabelecido em 2016.Isso não significa, no entanto, que os portugueses deixem de homenagear os mortos. Como o dia 2 de novembro não é feriado em Portugal, muitas famílias antecipam para o Dia de Todos os Santos as visitas aos cemitérios, levando flores e recordando familiares falecidos. A prática, reconhecida pela própria Igreja Católica, faz com que as duas celebrações, embora distintas no calendário religioso, acabem por se aproximar na tradição popular portuguesa.No fundo, neste ano a diferença será mais perceptível para os brasileiros que vivem em Portugal por um simples motivo: enquanto familiares e amigos no Brasil poderão aproveitar a segunda-feira de folga ou em homenagens aos que já foram, por aqui a semana começa normalmente. Boa semana para nós!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Conheça os Santos Populares, as festas juninas que mais lembram o carnaval