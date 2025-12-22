Consulado, AIMA, lojas do cidadão. Confira como serão os horários de atendimento

O feriado de Natal traz alterações nos horários de atendimento em repartições públicas no país. Mesmo que o feriado seja na quinta-feira, o governo determinou um “feriadão”, a chamada ponte. Ou seja, os funcionários públicos não precisam trabalhar na sexta-feira, dia 26 de dezembro. O DN Brasil preparou um guia sobre o que abre e o que fecha neste período natalino.Balcões da AIMA e Estrutura de MissãoA Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) está abrangida pelo feriadão. Por isso, os balcões terão atendimento até esta terça-feira (22) e fecham a partir de quarta-feira (24). O retorno aos trabalhos será na próxima segunda-feira, dia 29 de dezembro.O mesmo ocorre na Estrutura de Missão, que está em seus últimos dias de trabalho. Nesta semana, os locais estarão abertos somente até terça-feira e fechados nos dias 24, 25, 26 e 27. Na próxima semana, restarão apenas dois dias para atendimento presencial: dias 29 e 30.Apesar do encerramento das marcações presenciais, os processos vão continuar tramitando online, garantiu o governo ao DN Brasil. Caso seja necessário que um imigrante compareça a um atendimento presencial, será feita a convocação por e-mail, com indicação de qual loja deve se dirigir.Lojas do Cidadão, Finanças e SegurançaOutras repartições públicas conhecidas dos imigrantes, como Finanças, Segurança Social e Lojas do Cidadão, também vão estar fechadas durante três dias. O atendimento será retomado na segunda-feira, dia 29 de dezembro.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppConsulado atende no dia 26Já o Consulado-Geral de Lisboa não terá feriado prolongado. Na sexta-feira, dia 26 de dezembro, o atendimento será normal, estando fechado somente nos dias 24 e 25 de dezembro.Comércio em geralCada estabelecimento tem a própria regra. Em geral, os centros comerciais funcionam em horário diferenciado no dia 24. É o caso do Centro Comercial Colombo, que funcionará das 8h00 às 18h00 na véspera de Natal. No dia 25, estará fechado e reabre na sexta-feira, dia 26, em horário normal.Bancos e correios também ficam fechados no dia 24. Já os transportes públicos podem funcionar com horários reduzidos. No caso do metropolitano de Lisboa (metrô), diferente dos outros anos, o transporte vai circular normalmente até 1h00, na noite de 24 para 25. No dia de Natal, as operações começam às 6h30. Já no Porto, as estações fecham às 20h00 da noite de 24 de dezembro e abrem às 9h00 do dia 25.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Chocottone e chester: a corrida pelos sabores brasileiros para o Natal.FlixBus diz ter registado pico de reservas com perturbações nos voos de Natal \n