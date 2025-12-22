Chocottone e chester: a corrida pelos sabores brasileiros para o Natal

Dizem que nós, brasileiros, pegamos receitas de outros países e “melhoramos” - outros acham que isso é uma afronta diplomática. Seja como for, alguns sabores já estão consolidados, como a troca das frutas cristalizadas por chocolate, algo muito mais consensual do que a uva passa, sempre polêmica. Foi o Brasil que popularizou e até batizou por Chocottone. A cada ano, novas versões com diferentes tipos de chocolate e combinações são inventadas. Em Portugal, terra onde Bolo Rei é a figura central do Natal, o Chocottone não é um sabor que agrada somente aos brasileiros que aqui vivem: portugueses também passaram a apreciar a massa leve e recheada com chocolate. Diferente de outros anos, não é apenas nos mercados brasileiros que este e outros produtos são encontrados. As marcas portuguesas também apostam na criação de receitas próprias, em especial do Panettone. É o caso da rede Continente, que criou uma linha especial de Panettones, partindo do Chocottone brasileiro. Está sendo um sucesso de vendas, entre portugueses e imigrantes, as versões novas criadas pela rede de supermercados: o Chocottone clássico, o Chocottone com pistáchio e o Chocottone com gotas de limão.Ao DN Brasil, o Continente destaca que a nova linha reflete a diversidade vivida hoje na população em Portugal, mas caindo também no gosto dos portugueses. “No Continente, acreditamos que todos têm um lugar à mesa, um espaço de partilha e diversidade. A nossa aposta nos Panettones e Chocottones reflete essa visão: são produtos que fazem parte da tradição brasileira, mas que têm conquistado também os portugueses, que apreciam sabores únicos e experiências novas”, destaca a marca ao jornal.Segundo o Continente, diversas apostas da marca têm o objetivo de fazer com que todos se sintam em casa. “Queremos que todos os nossos clientes encontrem no Continente aquilo que os faz sentir em casa, seja através de produtos típicos da sua cultura ou novidades que despertem curiosidade. A oferta de Panettones, tal como a disponibilização do PIX, são exemplos do nosso compromisso em sermos uma marca próxima e de toda a gente”, complementa.Sabores de casaNos mercados brasileiros tradicionais, o movimento em busca de sabores do Brasil é diário. No entanto, o volume de clientes aumenta nesta época do ano, principalmente nestes dias que antecedem a ceia, fazendo jus ao ditado de que muitos deixam para última hora. “O pessoal realmente este ano deixou para a última hora, o movimento na loja começou a aumentar na quinta-feira passada”, conta a brasileira Rozana Guimarães, proprietária do mercado Made in Brazil, em Lisboa.. O mais procurado é o Panettone, na versão com frutas e com chocolate. A empresária, natural do Paraná, importa os doces da Bauducco, uma das marcas mais conhecidas para este produto no mercado brasileiro. Na visita do DN Brasil ao mercado, encontramos leitoras do jornal. Ângela Carvalho, que vive em Portugal há seis anos, foi garantir o Chocottone para a ceia. “É todos os anos”, diz. A noite do dia 24 é celebrada ao estilo brasileiro. “Temos peru, arroz com galinha e farofa, claro”, conta. O bacalhau faz parte do jantar, mas “com uma receita brasileira, com legumes”, afirma. Ela vai receber em casa amigos e parte da família que também vive em Portugal. De sobremesa, vão encontrar um doce “raiz”: o doce de abacaxi.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppMas a novidade deste ano no mercado Made in Brazil é o Chester, algo que provavelmente só os brasileiros sabem o que é (vale ouvir o episódio “Chester, uma origem”, do podcast Rádio Novelo Apresenta para descobrir como esse produto foi criado e popularizado no Brasil). A pequena ave, em geral recheada, é geralmente o prato principal da ceia em muitas regiões do Brasil. A empresária conta que o produto era pedido todos os anos pela clientela. “Sempre nos pediam, o Chester e o Tender. O Tender já temos desde o ano passado, mas o Chester é a primeira vez este ano”, conta a imigrante. Ela pediu para a Iraci Salgadinho, também brasileira, desenvolver uma receita especial, recheada com farofa de calabresa. “Ficou uma delícia e está vendendo muito bem”, comemora. Outros produtos bastante procurados nesta época são os chocolates e bolachas brasileiras. “Este ano muitas empresas compraram chocolates e bolachas para fazer as cestas de Natal para os funcionários. Algumas destas empresas portuguesas possuem a maior parte dos funcionários brasileiros. É um gesto muito bonito, para nós é um acalento”, avalia a imigrante, que possui a loja há 14 anos. Depois, os ingredientes para a farofa, que cada família possui uma receita, estão na lista dos itens mais vendidos. É o caso das farinhas, seja de milho ou mandioca, além da calabresa.Na rede Brasil Tropical, que inaugurou recentemente uma loja na Amadora, os Panettones são os astros. Além da tradicional Bauducco, a rede possui outras marcas conhecidas, como o da Nestlé na versão "chocolate trufado", mais uma das doces invenções brasileiras a partir da receita italiana que ganhou o mundo.