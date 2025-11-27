Combustível, seguros, manutenção: quanto custa ter um carro em Portugal?

O DN Brasil já te explicou como validar a CNH e quais são as regras de trânsito em Portugal. Agora, chegou a hora de responder a uma das perguntas mais comuns entre brasileiros que vivem no país: afinal, quanto custa ter um carro por aqui? Em mais um Guia do Imigrante, mostramos o que está por trás da conveniência das quatro rodas — dos gastos fixos aos imprevistos do dia a dia.O preço da compra: novos e usadosComprar um carro em Portugal pode custar desde menos de 2 mil euros — no caso de usados mais antigos — até valores cmo 80 mil euros, nos modelos novos e de luxo. Há boas oportunidades de compra em sites como o Stand Virtual, Auto Sapo e OLX, e não é raro encontrar BMW, Mercedes e Audi por valores acessíveis, já que carros desvalorizam mais rápido por aqui do que no Brasil.Os modelos novos populares, como o Citroën C3, partem de 15 mil euros, enquanto um Toyota Corolla novo pode ultrapassar 33 mil euros. Nos usados, há diversas opções por menos de 2 mil euros, embora veículos mais antigos impliquem custos maiores de manutenção e possíveis avarias.Custos fixos: o que não dá para fugirTer um carro em Portugal significa ter despesas obrigatórias — e algumas delas pesam ainda mais do que o preço do combustível.Seguro automóvel obrigatórioTodo veículo precisa de um seguro de responsabilidade civil, mesmo que não circule. O valor médio gira em torno de 300 euros por ano para carros novos, podendo ser menor em modelos usados. O preço varia conforme o histórico do condutor, o tipo de cobertura e o modelo do carro. Circular sem seguro é infração grave e pode resultar em multa e apreensão do veículo.Imposto Único de Circulação (IUC)O IUC é o equivalente ao IPVA brasileiro, mas é pago anualmente no mês da matrícula do carro. O valor depende do tipo de combustível, cilindrada e emissões de CO₂. A média fica entre 50 e 200 euros por ano, mas veículos mais antigos (anteriores a 2007) tendem a pagar menos.Inspeção periódica obrigatóriaA inspeção começa a ser exigida quatro anos após a primeira matrícula. Depois, deve ser feita a cada dois anos até o oitavo ano de uso e, a partir daí, anualmente. O custo médio é de cerca de 30 euros por inspeção.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppCustos variáveis: combustível, revisões e imprevistosCombustívelO preço da gasolina em Portugal é salgado: de 1,75 - 1,80 euro por litro, em média. Segundo dados da Via Verde, 500 km custam cerca de 54 euros em carro a gasolina e 42 euros em carro a diesel (gasóleo por aqui). Os elétricos, por outro lado, gastam bem menos: entre 9 e 16 euros para a mesma distância se carregados em casa.Manutenção e revisõesTroca de óleo, filtros, pneus, freios (chamados em Portugal de travões) e escovas fazem parte da rotina. As revisões devem ser feitas a cada 10 mil quilômetros ou seis meses, e o custo depende do modelo e idade do veículo. Vale também reservar um extra para lavagens e limpeza interna, já que postos self-service são regra em Portugal.Avarias e pneusImprevistos acontecem — e, sem um fundo de emergência, o bolso sente. Uma troca de pneus pode custar entre 200 e 400 euros, e pequenos acidentes fora da cobertura do seguro também pesam.Outras despesas do dia a diaGaragem e estacionamentoNas grandes cidades, estacionar pode ser uma dor de cabeça (e de bolso). Lugares pagos em Lisboa e Porto custam entre 1 e 2 euros por hora, e alugar uma garagem pode sair por 100 euros mensais.Pedágios e Via VerdeAs estradas portuguesas são todas pedagiadas. A viagem de Lisboa ao Porto, por exemplo, custa cerca de 23,50 euros em pedágios (chamados de portagens). O dispositivo Via Verde permite pagar automaticamente e evita multas por atrasos.Vale a pena ter carro em Portugal?Depende do seu estilo de vida. Quem mora em cidades grandes — como Lisboa, Porto ou Braga — costuma viver bem com o transporte público, que é eficiente, tem preço assessível e cobre longas distâncias. Mas se você mora longe do trabalho, tem filhos ou gosta de viajar pelo país, o carro pode dar muito mais praticidade e liberdade no caso de viajar.No fim das contas, o custo médio anual para manter um carro em Portugal — incluindo seguro, imposto, combustível e manutenção — pode ultrapassar 1.200 euros, ou seja, 100 euros por mês, sem contar o preço do veículo. Se não pesa no seu bolso, vale. Mas se a ideia é economizar, os transportes públicos e o aluguel de carro para viagens ocasionais continuam sendo boas alternativas.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..CNH brasileira é válida em Portugal: conheça as exceções e como fazer a troca.Leis de trânsito em Portugal: o que brasileiros precisam saber antes de dirigir