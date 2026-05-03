Academia (ou ginásio) em Portugal: quanto custa treinar e o que esperar dos planos no país

Academia? Em Portugal, o nome é ginásio - e a diferença vai além do vocabulário. Em mais um Guia do Imigrante, o DN Brasil te mostra quanto custa frequentar um ginásio no país e como funcionam os principais modelos de mensalidade.PreçosOs preços variam conforme a cidade, a estrutura e os serviços incluídos, mas há um padrão: a mensalidade costuma ficar entre €30 e €70. Em Lisboa e no Porto, onde a procura é maior, os valores tendem a concentrar-se entre €40 e €60. Nos planos mais básicos - normalmente associados a ginásios low-cost - o valor garante acesso ao espaço e às máquinas. Já os planos intermédios incluem aulas de grupo, como treino funcional ou cycling, além de algum apoio técnico. No topo, os ginásios premium oferecem serviços adicionais, como personal trainer, nutrição, piscina ou spa, o que eleva o custo mensal.Modalidades e fidelizaçãoPara quem prefere modalidades específicas, como natação ou pilates, os preços também seguem uma lógica semelhante. Aulas mensais costumam custar entre €40 e €70, dependendo da frequência e da estrutura. Outro ponto importante é a chamada fidelização, bastante comum em Portugal: muitos ginásios exigem contratos com permanência mínima de seis meses a dois anos, em troca de mensalidades mais baixas. Já os planos sem fidelização existem, mas normalmente têm um custo ligeiramente superior.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Além disso, alguns serviços não estão incluídos no plano base. Personal trainer, por exemplo, é pago à parte na maioria dos casos, assim como acompanhamento nutricional ou acesso a áreas específicas dentro do ginásio. Espaços públicosFora desse circuito, há ainda alternativas gratuitas bastante presentes no país, como parques com equipamentos de treino, ciclovias e espaços públicos preparados para atividade física, sobretudo em cidades como Lisboa e Porto. Piscinas públicas, por exemplo. são comuns nesta cidades, com valores por utilização que podem custar às vezes menos de €2 - com direito à sauna, banheira de hidromassagem e tudo. Na comparação com o Brasil, os valores são relativamente próximos, sobretudo nas grandes capitais. A principal diferença está no modelo: em Portugal, é comum pagar apenas pelo essencial e adicionar serviços conforme a necessidade, enquanto no Brasil muitos planos já incluem aulas e estrutura mais completa no pacote..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Guia do imigrante: "Nome sujo" em Portugal aparece na CRC, o SPC do país.Guia para economizar em Portugal em tempos de preços altos: do supermercado ao restaurante