Guia para economizar em Portugal em tempos de preços altos: do supermercado ao restaurante

Que está tudo mais caro não é novidade, nem algo recente, embora a guerra no Oriente Médio tenha agravado a situação. Combustíveis, supermercado e sair para jantar estão pesando mais no bolso de quem mora em Portugal. Ao contrário do que muitos pensam, o país já não é tão barato como foi um dia e continua com um dos salários mais baixos de toda a União Europeia (UE) — 38% abaixo da média europeia, de acordo com a Eurostat.Economizar é sempre bom e, agora, mais ainda. Por isso, o DN Brasil preparou um guia com algumas orientações para aplicar no dia a dia em áreas-chave, principalmente na alimentação, e tentar poupar um pouco.Cartões de fidelidade dos supermercadosVale a pena ter cartões das principais redes de supermercados do país. São gratuitos e chegam em poucos dias pelo correio. Depois, é só utilizá-los em todas as compras para acumular pontos. Esses pontos podem ser convertidos em descontos, funcionando como dinheiro, e ajudam a reduzir o valor da compra.Além disso, oferecem outras vantagens, como descontos de até 20% em determinados períodos e a acumulação de selos para troca por brindes. Outra vantagem é a parceria com redes de combustíveis — os chamados “descontos cruzados”, que ajudam bastante na hora de abastecer. Com a gasolina aumentando a cada semana, todo cêntimo faz diferença.Ainda no tema supermercados, vale a pena ficar de olho nos folhetos semanais (hoje também disponíveis online). Alguns itens podem ficar até 50% mais baratos, principalmente produtos mais caros, como itens de higiene e carnes. Outra dica já conhecida é optar pelas marcas próprias: podem ser tão boas quanto as “originais”, por um valor bem menor — até 40% mais baratas. E, se você vai ao mercado no fim do dia, após o trabalho, há mais chances de encontrar produtos em promoção, especialmente refeições prontas, carnes e peixes.Aplicativos de reservaSe você não abre mão de almoçar ou jantar fora, mesmo com os preços mais altos, ainda há formas de economizar. Uma delas é utilizar aplicativos de reserva, que oferecem duas vantagens importantes: evitar filas e acumular pontos a cada reserva. Ao atingir determinado número de pontos, é possível ganhar até 25 euros para usar como desconto em restaurantes parceiros. Esses aplicativos também oferecem promoções com descontos de até 50% nos menus. Além disso, optar pelo menu do dia pode ser uma boa forma de gastar menos, principalmente no almoço.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Evitar o desperdícioA quantidade de comida desperdiçada diariamente em restaurantes, padarias e pastelarias pode ser surpreendente. Alguns aplicativos ajudam a combater esse desperdício vendendo produtos no fim do dia com desconto. Vale a pena conferir e considerar a compra de refeições ou pães por um preço mais baixo. Se a quantidade for grande, é possível congelar e depois preparar na airfryer — o resultado fica semelhante ao de um pão fresco.Atenção aos cashbacksVerifique no seu banco as opções de cashback (dinheiro de volta após compras). Algumas instituições oferecem valores maiores dependendo do local da compra, especialmente para produtos eletrônicos. Muitos bancos também têm programas de pontos que podem ser trocados por produtos de diversas categorias. É uma boa dica acompanhar e aproveitar para adquirir algo desejado apenas com os pontos acumulados..\nO DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Boa hora para trazer dinheiro do Brasil? Euro atinge valor mais baixo em quase dois anos.Bancos portugueses “adoram o nosso Imposto de Renda”, diz brasileiro que trabalha no mercado de luxo