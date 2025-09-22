Guia do imigrante: "Nome sujo" em Portugal aparece na CRC, o SPC do país

Em Portugal, a concessão de crédito e o histórico financeiro dos cidadãos são monitorados pela Central de Responsabilidades de Crédito (CRC), um sistema operado pelo Banco de Portugal. Em geral, a CRC tem um papel semelhante ao desempenhado pelo SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e o Serasa no Brasil, ou seja: registra inadimplência de pessoas e empresas.A CRC reúne informações sobre todos os créditos concedidos por bancos e outras instituições financeiras a pessoas e empresas. Esses dados incluem empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outras modalidades de crédito. Quando alguém não cumpre as obrigações financeiras dentro dos prazos estabelecidos, essa informação fica registrada no sistema.Quem envia informações à CRC? Segundo o Banco de Portugal:Bancos;Caixas econômicas;Caixas de crédito agrícola mútuo;Instituições financeiras de crédito;Sociedades de locação financeira;Sociedades de factoring;Sociedades de titularização de créditos;Sociedades de garantia mútua.Para cada cliente, as entidades participantes comunicam ao Banco de Portugal, todos os meses, informação de identificação, dos contratos de crédito nos quais é interveniente e sua caraterização, assim como informação sobre eventuais garantias prestadas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Diferenças em relação ao BrasilNo Brasil, o SPC e o Serasa são operados por empresas privadas. Essas entidades reúnem informações sobre consumidores e empresas, incluindo dados sobre pagamentos em atraso, protestos em cartório e registros de inadimplência junto a lojistas e prestadores de serviços.Já em Portugal, a CRC é um sistema oficial e centralizado, operado exclusivamente pelo Banco de Portugal e há um controle maior das informações dos clientes: apenas instituições financeiras e entidades autorizadas podem consultar os dados da CRC, enquanto no Brasil qualquer empresa pode acessar informações do SPC e Serasa mediante cadastro e pagamento de taxas.Além disso, em Portugal, os cidadãos podem consultar gratuitamente seu próprio histórico financeiro através do site do Banco de Portugal, um serviço que no Brasil, muitas vezes, exige a contratação de planos pagos para acesso detalhado.Outra diferença é que a CRC não inclui registros de dívidas com comércios locais ou prestadores de serviços.Tanto a CRC quando o SPC e Serasa são ferramentas que auxiliam na análise do histórico de crédito de um cliente, etapa essencial para a concessão de novos financiamentos. Quem tem um histórico de incumprimentos pode enfrentar mais dificuldades na obtenção de crédito, taxas de juro mais altas ou até a recusa de empréstimos..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Saiba tudo sobre o IMI, o "IPTU" português.Contratos de fidelização: o que diz a Lei sobre uma das amarras dos imigrantes em Portugal?