Grupo Revelação terá shows em Lisboa e Braga em julho

Atenção, fãs do pagode residentes na terrinha! O Grupo Revelação tem dois shows marcados em Portugal no mês de julho, com apresentações em Braga e Lisboa. A banda carioca sobe ao palco do UPS Ofir, no dia 24, às 21h30, e segue para o Monsantos Open Air, na capital portuguesa, no dia 25, com show marcado para às 20h. Formado no início da década de 1990 no Rio de Janeiro, o Revelação é um dos nomes mais populares do samba e do pagode no Brasil. O grupo surgiu no bairro do Engenho Novo e ganhou projeção nacional a partir dos anos 2000, com discos que ultrapassaram centenas de milhares de cópias e ajudaram a consolidar o pagode romântico nas rádios e palcos do país.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Ao longo da carreira, acumulou sucessos como “Deixa Acontecer”, “Tá Escrito”, “Coração Radiante” e “Velocidade da Luz”, além de uma trajetória internacional que inclui turnês pelos Estados Unidos, Europa e Japão. Atualmente, a formação conta com Jonathan Alexandre nos vocais, ao lado de músicos que acompanham o grupo desde sua origem, como Mauro Júnior, Sérgio Rufino e Beto Lima.Os espetáculos em Portugal devem reunir esses clássicos e faixas mais recentes da discografia, que inclui álbuns ao vivo e projetos comemorativos, como o trabalho lançado pelos 30 anos da banda. Em Braga, a programação inclui ainda DJ antes da apresentação e continuidade da noite após o show.Os ingressos para ambas apresentações já estão disponíveis para venda. Para o show em Braga, as entradas disponíveis custam a partir de €35 e podem ser adquiridas nesta ligação. Já para o espetáculo em Lisboa, os ingressos variam entre os €30 e €40 e podem ser comprados aqui..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Veja a agenda atualizada de shows de artistas brasileiros em Portugal neste ano