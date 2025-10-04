Grupo Mulheres do Brasil promove evento gratuito em Lisboa sobre Outubro Rosa

A prevenção da saúde da mulher será o tema de um evento gratuito na próxima semana em Lisboa, promovido pelo grupo Mulheres do Brasil. O "Outubro Rosa: O que de fato você precisa saber!", será realizado presencialmente no dia 08 de outubro, próxima quarta-feira, às 13:00, na VDA Advogados.As palestrantes do dia serão a mastologista Marina Ávila - mastologista, a médica endocrinologia Maria Clara, que vai falar sobre menopausa e perimenopausa e também a influencer Luciana Rodrigues, As participantes poderão tirar dúvidas com as profissionais, em especial sobre questões de saúde.A previsão é de que o evento tenha a duração de três horas. A participação é gratuita, mediante inscrição antecipada, através deste link. .O Outubro Rosa é do mês de prevenção da saúde das mulheres, em especial o câncer de mama. O evento "Outubro Rosa: O que de fato você precisa saber!" é promovido pelo grupo Mulheres do Brasil, que tem núcleos em Lisboa, Braga e Porto.No Porto e Braga, está sendo realizada uma campanha digital de conscientização para o incentivo aos exames e prevenção.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Consulado lança Espaço da Mulher Brasileira em Lisboa. "Momento histórico", diz cônsul.\nMulheres que fazem 45 anos em 2025 serão convocadas para mamografia em carrinhas de rastreio