Foto: Unsplash
Grupo Mulheres do Brasil promove evento gratuito em Lisboa sobre Outubro Rosa

Vagas são limitadas e precisam de inscrição prévia.
A prevenção da saúde da mulher será o tema de um evento gratuito na próxima semana em Lisboa, promovido pelo grupo Mulheres do Brasil. O "Outubro Rosa: O que de fato você precisa saber!", será realizado presencialmente no dia 08 de outubro, próxima quarta-feira, às 13:00, na VDA Advogados.

As palestrantes do dia serão a mastologista Marina Ávila - mastologista, a médica endocrinologia Maria Clara, que vai falar sobre menopausa e perimenopausa e também a influencer Luciana Rodrigues, As participantes poderão tirar dúvidas com as profissionais, em especial sobre questões de saúde.

A previsão é de que o evento tenha a duração de três horas. A participação é gratuita, mediante inscrição antecipada, através deste link.

O Outubro Rosa é do mês de prevenção da saúde das mulheres, em especial o câncer de mama. O evento "Outubro Rosa: O que de fato você precisa saber!" é promovido pelo grupo Mulheres do Brasil, que tem núcleos em Lisboa, Braga e Porto.

No Porto e Braga, está sendo realizada uma campanha digital de conscientização para o incentivo aos exames e prevenção.

