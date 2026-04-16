Greve nesta sexta-feira pode afetar atendimentos na AIMA

A greve de funcionários públicos desta sexta-feira, 17 de abril, atingirá vários setores, incluindo a Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA). No entanto, não é possível antecipar qual será o impacto da paralisação.O DN Brasil apurou, junto a fontes da agência, que o atendimento poderá ser condicionado em algumas unidades. Os primeiros horários do dia podem ser os mais afetados, já que, após as 10h, será possível avaliar o grau de adesão, explicou ao jornal uma fonte da AIMA.Além disso, não é possível desmarcar os atendimentos, pois isso configuraria violação da lei de greve. Em geral, os profissionais da agência aderem em grande número a essas paralisações.O tema preocupa os imigrantes, já que muitos aguardam atendimento há vários meses. Outro agravante é o fato de algumas marcações serem feitas para locais a centenas de quilômetros de distância, o que exige planejamento logístico por parte de quem será atendido.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Essa situação também ocorre em outros casos, como às vésperas de feriados. Por exemplo, no feriado prolongado de Páscoa, os atendimentos de quinta-feira, após as 13h, não foram realizados, sem qualquer aviso prévio. Algumas pessoas chegaram a atravessar o país (de Amarante a Faro, uma viagem de cerca de 600 km) e se depararam com as portas fechadas, sem qualquer comunicação anterior.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Loja da AIMA em Leiria não tem previsão de reabertura e imigrantes dão de cara com a porta fechada.Golpistas criam site falso da AIMA