Os primeiros horários do dia podem ser os mais afetados, já que, após as 10h, será possível avaliar o grau de adesão, explicou ao jornal uma fonte da AIMA.
Os primeiros horários do dia podem ser os mais afetados, já que, após as 10h, será possível avaliar o grau de adesão, explicou ao jornal uma fonte da AIMA.Foto: Leonardo Negrão
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Greve nesta sexta-feira pode afetar atendimentos na AIMA

No entanto, não há como antecipar qual será o grau de adesão. A orientação é comparecer, mesmo que corra o risco de não ser atendido.
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A greve de funcionários públicos desta sexta-feira, 17 de abril, atingirá vários setores, incluindo a Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA). No entanto, não é possível antecipar qual será o impacto da paralisação.

O DN Brasil apurou, junto a fontes da agência, que o atendimento poderá ser condicionado em algumas unidades. Os primeiros horários do dia podem ser os mais afetados, já que, após as 10h, será possível avaliar o grau de adesão, explicou ao jornal uma fonte da AIMA.

Além disso, não é possível desmarcar os atendimentos, pois isso configuraria violação da lei de greve. Em geral, os profissionais da agência aderem em grande número a essas paralisações.

O tema preocupa os imigrantes, já que muitos aguardam atendimento há vários meses. Outro agravante é o fato de algumas marcações serem feitas para locais a centenas de quilômetros de distância, o que exige planejamento logístico por parte de quem será atendido.

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Essa situação também ocorre em outros casos, como às vésperas de feriados. Por exemplo, no feriado prolongado de Páscoa, os atendimentos de quinta-feira, após as 13h, não foram realizados, sem qualquer aviso prévio. Algumas pessoas chegaram a atravessar o país (de Amarante a Faro, uma viagem de cerca de 600 km) e se depararam com as portas fechadas, sem qualquer comunicação anterior.

amanda.lima@dn.pt

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