Gregório Duvivier terá livro de poemas publicado em Portugal pela Tinta da China

Poucos meses depois de percorrer Portugal com a peça O Céu da Língua e lançar o livro A Flor da Língua em Lisboa, o humorista, escritor e ator Gregório Duvivier voltará às livrarias portuguesas. A editora portuguesa Tinta da China lança neste mês uma nova edição de Sonetos de Amor e Sacanagem, livro de poemas originalmente publicado no Brasil em 2021.A obra chega ao mercado português em versão revista e ampliada, reunindo sonetos inéditos e textos já conhecidos do público. Com lançamento previsto para junho, o livro tem 104 páginas e traz uma seleção de poemas que transitam entre o amor, o sexo, a obsessão e a autoironia, marcas frequentes da escrita do autor carioca.Nos 48 sonetos reunidos na publicação, Duvivier aborda temas variados, que vão da adolescência e das relações amorosas à política, ao noticiário e aos costumes brasileiros e portugueses. A obra também explora a língua portuguesa e diferenças culturais entre os dois lados do Atlântico, sempre combinando a estrutura clássica do soneto com humor e linguagem contemporânea.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppConhecido por ser um dos criadores do Porta dos Fundos, Duvivier também atua como cronista e escritor. Em março deste ano, esteve em Lisboa para apresentar o espetáculo O Céu da Língua e lançar A Flor da Língua na Biblioteca Palácio Galveias, em evento acompanhado pelo DN Brasil e que contou com a participação do humorista e escritor português Ricardo Araújo Pereira.A nova edição de Sonetos de Amor e Sacanagem tem 104 páginas e preço de capa de €13,90, estando disponível em pré-venda com desconto no site da editora. Os envios começam a partir de 25 de junho e o livro também deverá chegar às livrarias portuguesas nas próximas semanas..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Xenofobia crescente em Portugal é "muito estúpido", diz Gregório Duvivier.Gregorio Duvivier lança livro em Lisboa em conversa com Ricardo Araújo Pereira nesta terça-feira