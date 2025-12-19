Corpo de brasileira desaparecida é encontrado e PJ detém suspeita

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira, 19 de dezembro, que foi encontrado o corpo da brasileira Lucinete Frietas. A imigrante estava desaparecida desde o dia 05 de dezembro. A polícia já deteve uma suspeita do crime.Segundo o comunicado da PJ, que a mulher detida, de 43 anos, também é brasileira. "Foi detida por fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma consumada e de crime de profanação e ocultação de cadáver ocorrido na zona da Amadora".Os investigadores realizaram um "intenso e ininterrupto trabalho de investigação", para encontrar a brasileira. "O corpo da vítima foi deixado no local do crime, uma zona erma e com mata, coberto com objetos para o ocultarem", destaca a PJ. Depois, foi investigada a suspeita do crime e detida na noite de quinta-feira, 18 de dezembro. Ela será apresentada a um juiz, que definirá se permancerá presa ou não. Ainda de acordo com a Polícia Judiciária, a suspeita é que o crime aconteceu "por motivo fútil".*Em atualização