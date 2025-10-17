Humorista Gio Lisboa apresenta turnê em Portugal com gravação dos shows

Portugal continua sendo um dos destinos preferidos de artistas brasileiros, desde músicos a humoristas. Um deles é Gio Lisboa, que traz este mês ao país o espetáculo Fora da Plateia. De acordo com os organizadores, o espetáculo combina comédia, música ao vivo, interação direta com o público e a gravação de uma série documental em tempo real.A turnê em Portugal começa na cidade de Santa Maria da Feira, no sábado, 18 de outubro, no Europarque. No dia 22, é a vez do Porto, com apresentação no Coliseu, um dos palcos mais emblemáticos da cidade. Na noite seguinte, Gio Lisboa se apresenta na cidade que dá nome ao seu sobrenome e também em um dos palcos mais importantes de Lisboa: o Coliseu dos Recreios.Ainda estão marcadas apresentações em Almada, no dia 24, na Academia Almadense, e em Guimarães, no dia 25. Os shows contam com a participação do DJ Wander e do guitarrista Gabriel Pinho, numa mistura de música e stand-up. Os ingressos estão à venda online nos sites habituais, com preços entre 30 e 40 euros.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Com mais de 852 milhões de visualizações no YouTube e 11 milhões de seguidores nas redes sociais, Gio Lisboa se consolida como um dos artistas mais relevantes da nova geração do humor. Cada espetáculo de Fora da Plateia t"orna-se um episódio único desta jornada cômica, misturando humor e bastidores numa linguagem moderna, espontânea e altamente conectada com o público".O canal do YouTube já conta com episódios de apresentações em várias cidades europeias, como Milão, Zurique, Lisboa e Madri, mostrando também os bastidores das viagens — incluindo os perrengues. Assista aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Rafael Portugal esgota ingressos para espetáculo na Madeira - mas ainda há ingressos para quatro cidades.Festival Literário Internacional de Óbidos recebe diversos autores do Brasil