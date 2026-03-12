O dinheiro não rende: workshop ajuda brasileiros em Portugal a organizar a vida financeira

Morar no exterior e receber em euro pode parecer sinônimo de estabilidade financeira. No entanto, para muitos brasileiros que vivem em Portugal, a realidade é diferente: mesmo trabalhando e ganhando em uma moeda forte, a sensação de que o dinheiro “desaparece” rapidamente é comum. Fatores como aumento do custo de vida e salários baixos explicam, mas existem formas de economizar.Por isso, a Missão Permanente do Brasil Junto à CPLP e a Financia promovem um workshop especial de educação financeira. O evento será 100% gratuito e online, voltado para a comunidade brasileira que vive em Portugal, no dia 15 de abril, às 20h00 (hora de Lisboa)."A realidade é que a maioria das pessoas nunca aprendeu a lidar com dinheiro, investir ou construir patrimônio. E quando estamos em outro país, este é um desafio ainda maior", destaca a publicação sobre o workshop. Eles alertam que essa insegurança financeira pode ser motivo de "ansiedade e stress".Durante o workshop, os participantes terão acesso a orientações práticas sobre como organizar a vida financeira na Europa, entender formas de começar a investir mesmo com pouco dinheiro e conhecer estratégias para proteger e multiplicar o patrimônio ao longo do tempo. O encontro também abordará os primeiros passos para quem deseja construir um caminho mais estruturado rumo à liberdade financeira.As inscrições podem ser feitas aqui. As vagas são limitadas e a duração do worksho é de aproximadamente 1h30min.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Como usar cupons de desconto em Portugal e economizar nas compras do dia a dia.Confira dez dicas para economizar com passagens aéreas morando em Portugal