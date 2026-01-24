Como usar cupons de desconto em Portugal e economizar nas compras do dia a dia

O custo de vida em Portugal tem subido de forma constante, e a rotina de muitos brasileiros no país passou a incluir estratégias para economizar. Entre o aluguel, a conta de luz e o supermercado, cada euro poupado faz diferença no fim do mês. Uma das formas mais simples de aliviar o orçamento é ficar de olho nos cupons de desconto, que estão mais presentes do que muita gente imagina - tanto em lojas físicas quanto em plataformas online.Em mais um Guia do Imigrante, o DN Brasil mostra onde encontrar esses cupons e como usá-los da melhor maneira, sem cair na armadilha das compras por impulso.Cupons nos supermercadosOs grandes supermercados em Portugal - como porexemplo Continente e Pingo Doce - são os principais pontos de partida para quem quer começar a economizar.O Continente, por exemplo, publica mensalmente a revista Magazine, que, além de receitas e dicas, traz cupons de desconto em produtos variados, que podem ser usados por tempo limitado. Há cupons semanais, quinzenais e mensais, e muitos deles acumulam com outras promoções do cartão do supermercado.No Pingo Doce, a revista Sabe Bem também oferece vales exclusivos. Os descontos vão desde produtos de marca própria até eletrodomésticos, artigos de higiene e refeições prontas.Descontos oferecidos por marcasAlém dos supermercados, várias marcas em Portugal mantêm revistas e programas de fidelidade que incluem cupons e amostras grátis.A Lusitana, por exemplo, ligada às marcas Espiga e Branca de Neve, distribui gratuitamente sua revista para quem envia cinco comprovantes de compra de produtos da marca. Cada edição traz vales de desconto e receitas.A Nivea também tem uma revista gratuita, Nivea Dia-a-Dia, que pode ser recebida em casa mediante cadastro. Além de dicas de cuidados pessoais, ela traz cupons que podem ser usados em supermercados e drogarias.Sites e programas de cuponsAlguns sites reúnem ofertas e vales para imprimir ou usar diretamente nas compras online. O Para Mim, da Procter & Gamble, é um dos mais conhecidos e concentra cupons para marcas como Fairy, Ariel, Gillette e Oral-B. Basta fazer o cadastro e escolher os descontos disponíveis, que são atualizados com frequência.A Danone também tem um programa próprio: ao se cadastrar no site da marca e registrar os códigos das embalagens, o consumidor acumula pontos que podem ser trocados por vales de desconto em produtos da linha.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppOutro exemplo é o programa myNESTLÉ, da Nestlé, que além de descontos em produtos alimentares e infantis, oferece promoções com marcas parceiras - incluindo hotéis, academias e serviços de bem-estar. O cadastro é gratuito e o site disponibiliza cupons digitais e oportunidades de pedir amostras grátis.Como aproveitar melhor os cuponsUsar cupons pode render uma boa economia, mas o segredo está em saber combinar as ofertas. Especialistas em finanças pessoais e consumidores habituados a esse tipo de economia indicam algumas estratégias simples:- Junte e organize os cupons: use-os apenas quando realmente precisar do produto.- Compare preços antes de comprar - às vezes o item em promoção ainda sai mais caro que a marca branca (genérica).- Acompanhe os folhetos semanais dos supermercados e procure as ofertas acumuláveis com cupons.- Aproveite o saldo dos cartões de fidelidade, que pode gerar créditos adicionais nas compras..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Guia do imigrante. Como ficam os prazos dos títulos de residência vencidos após o fim do decreto-lei?.Guia do Imigrante: quando procurar o consulado? e a embaixada?