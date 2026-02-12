Quer trabalhar com turismo? Feira de emprego chega a Lisboa

Está procurando um emprego em Portugal na área do turismo? Vem aí uma oportunidade: a Feira do Emprego do Turismo, que terá uma edição em Lisboa no dia 19 de fevereiro. Para participar, é necessário fazer a inscrição gratuita e antecipada no site Bolsa da Empregabilidade.“A Feira de Emprego do Turismo de Lisboa é a oportunidade ideal para quem procura trabalho em um centro urbano cheio de movimento, crescimento e múltiplas possibilidades profissionais”, destaca a iniciativa. Na área do turismo, que engloba restaurantes e hotéis, por exemplo, a mão de obra imigrante é essencial. De acordo com dados do Banco de Portugal, um em cada três profissionais é de nacionalidade estrangeira. Desses, brasileiras e brasileiros são maioria.Segundo o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a feira é uma oportunidade de “entrar em contato com empresas de topo”, “destacar-se cara a cara junto aos recrutadores”, fazer networking e “encontrar novas áreas e novas oportunidades de emprego”. O evento será realizado na Sala Tejo do MEO Arena, no Parque das Nações, das 14h às 17h30.As feiras contam com estandes de empresas que estão à procura de profissionais. “Os candidatos interessados podem visitar os estandes, interagir diretamente com as empresas e esclarecer dúvidas sobre as oportunidades disponíveis”. A orientação é levar o currículo, seja em formato impresso ou digital.Desde o início das edições da feira, em 2016, mais de 40 mil pessoas já participaram em busca de emprego. Em cada edição, são realizadas cerca de 100 conexões entre candidatos e empresas interessadas em contratar profissionais. A Feira do Emprego do Turismo também será realizada no Porto, no dia 11 de março, no Palácio da Bolsa. Em Coimbra, está marcada para 17 de março, no Convento São Francisco. As inscrições também são online e antecipadas.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Governo inverte lógica da migração: mais vistos nos consulados, menos pedidos no território.AIMA lança formulário para pedido de residência temporária a estudantes que trabalham e não concluíram o curso