TAP terá voos diretos para São Luís do Maranhão

Mais uma cidade brasileira terá uma rota de voo direta com Lisboa. A TAP anunciou nesta quinta-feira, 05 de fevereiro, a ligação entre a capital portuguesa e São Luís, no Maranhão. As viagens vão ocorrer duas vezes por semana, a partir do dia 26 de outubro.Os voos serão operados com aeronaves Airbus A321LR, com capacidade para 16 passageiros em classe executiva e 155 em classe econômica. As saídas de Lisboa acontecerão às segundas e quintas-feiras, às 19h05, com chegada às 00h10 do dia seguinte. A volta será às terças e sextas-feiras, com partida às 01h40 e escala em Fortaleza às 03h00. A nova decolagem ocorrerá às 04h30, com chegada a Lisboa às 14h50.Segundo Mário Chaves, COO da TAP Air Portugal, serão geradas novas oportunidades de intercâmbio com o país. "O lançamento da rota Lisboa–São Luís representa mais um passo estratégico no reforço da nossa rede de destinos entre a Europa e o Brasil. Estamos a expandir a conectividade do nosso hub em Lisboa com o nordeste do Brasil, criando novas oportunidades para o turismo, negócios e intercâmbio cultural entre o Brasil e Portugal", destaca, citado em comunicado.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Carlos Brandão, governador do Maranhão, celebrou a notícia. "Esta é mais uma conquista importante para o nosso setor do turismo, que cresce a cada dia. Com esta nova rota da TAP, estamos encurtando a distância entre a Europa e o Maranhão. Com este voo, o Maranhão amplia sua presença internacional e desperta o interesse por nossa cultura, gastronomia, história e belezas naturais. Sem dúvida, isso trará impactos positivos para o turismo e para a economia do estado", afirmou.Os voos já estão à venda, com valores a partir de 368 euros. A capital do Maranhão passa a ser a 15ª cidade brasileira servida por voos diretos da TAP. A novidade ocorre um dia após a companhia aérea anunciar o aumento da frequência das viagens entre Lisboa e Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.amanda.lima@dn.pt.