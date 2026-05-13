Gabriel O Pensador é atração de festival gratuito em Portugal nesta sexta-feira

Um dos principais nomes do rap brasileiro, Gabriel O Pensador está em Portugal para se apresentar nesta sexta-feira, 15 de maio, no Xira Sound Fest, em Vila Franca de Xira. O festival acontece no Parque Urbano do Cevadeiro, na Área Metropolitana de Lisboa, com entrada gratuita e programação voltada à música urbana, ao pop, ao hip hop e ao R&B.O recinto abre às 19h e o show de Gabriel O Pensador está marcado para às 22h15. O evento ainda conta com comida de rua e uma programação que terá Dance Life Academy, Mizzy Miles e Buruntuma. No sábado, 16 de maio, o festival recebe John Goulart, ProfJam, Força Suprema e Carlos Manaça B2B XL Garcia & Guitos Live..Gabriel Contino, nome de batismo de Gabriel O Pensador, ganhou projeção nacional no início dos anos 1990 ao misturar rap, crítica política e humor em músicas que marcaram gerações. Faixas como “Tô Feliz (Matei o Presidente)”, “Até Quando?”, “Cachimbo da Paz”, “2345meia78” e “Festa da Música Tupiniquim” ajudaram a consolidar o artista carioca como um dos nomes mais populares do hip hop brasileiro, atravessando diferentes públicos e épocas. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Ao longo da carreira, também acumulou passagens por festivais internacionais, abriu shows do U2 no Brasil e construiu uma relação próxima com Portugal, onde já lançou coletâneas exclusivas e realizou diversas turnês.Além da música, Gabriel também desenvolveu carreira como escritor e ativista social. O rapper publicou livros como Diário Noturno, Meu Pequeno Rubro-Negro e Um Garoto Chamado Rorbeto, vencedor do Prêmio Jabuti de literatura infantil. Suas letras costumam abordar temas como desigualdade social, violência, racismo, política e educação, sempre com uma linguagem acessível e marcada pela ironia. Nos últimos anos, o artista também voltou a lançar músicas de comentário político e social, mantendo a linha crítica que marcou sua trajetória desde os primeiros discos.O Xira Sound Fest acontece nos dias 15 e 16 de maio, no Parque Urbano do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, com entrada gratuita, sujeita à lotação do recinto. A organização também disponibilizará transporte gratuito no fim das noites do festival, com shuttles e comboios em direção a outras regiões da Área Metropolitana de Lisboa..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira