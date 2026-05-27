Fórum de Gilmar Mendes em Lisboa recebe 'Alto Patrocínio' do Presidente de Portugal

A 14ª edição do Fórum de Lisboa recebeu o Alto Patrocínio da Presidência da República Portuguesa, uma chancela que alça o evento, idealizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), ao mais elevado patamar institucional do país."A distinção reconhece a relevância institucional, acadêmica e cívica do evento, bem como sua contribuição para o fortalecimento do debate democrático e para a reflexão sobre os desafios contemporâneos enfrentados por Portugal, pelo Brasil e pela comunidade internacional", afirmou a organização na divulgação sobre o apoio.O evento vai ser realizado de 1 a 3 de junho, na Universidade de Lisboa, com a presença do fundador do IDP, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, e de mais dezenas de autoridades da elite política brasileira."A concessão do Alto Patrocínio representa, assim, uma chancela institucional da Presidência da República Portuguesa ao XIV Fórum de Lisboa, reafirmando a relevância do encontro como espaço plural de diálogo entre autoridades, juristas, acadêmicos, representantes da sociedade civil e lideranças nacionais e internacionais", completou a organização.O DN Brasil sabe que o presidente português, António José Seguro, foi convidado para o evento, mas ainda não confirmou a presença. Seguro já esteve por duas vezes no Fórum, a mais recente participação foi na edição de 2025, quando, ainda como candidato, integrou um painel sobre a nova ordem econômica internacional. Naquela ocasião, em entrevista ao Diário de Notícias, Seguro não escondeu que pretendia voltar em 2026 como presidente. "Espero, para o ano, voltar, noutra condição", disse.O Fórum de Lisboa tem ganhado cada vez mais dimensão e começou a ser chamado de Gilmarpalooza, uma referência ao famoso festival de música americano, pela quantidade de 'celebridades' do poder brasileiro que costumam marcar presença.O tema desta 14ª edição será "nova ordem internacional, tecnologia e soberania: desafios democráticos, econômicos e sociais". São esperados mais de 470 painelistas, entre eles o economista Joel Mokyr, vencedor do Nobel de Economia de 2025, o jornalista Thomas Friedman do The New York Times, vencedor de três prêmios Pulitzer, e Ivan Duque, ex- presidente da Colômbia. Magistrados de todas as cortes brasileiras vão estar presentes, além de ministros do governo Lula, do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, governadores, acadêmicos e estudantes.Este ano, o evento traz ainda a Semana do Brasil em Portugal, que começa nesta quarta-feira, 27 de maio, e vai promover diversas atividades de diálogo cultural, artístico e institucional no espaço lusófono..Fórum de Lisboa ganha nova dimensão com “Semana do Brasil” que começa quarta.Portugal e Brasil unem-se para discutir os 50 anos da Constituição portuguesa