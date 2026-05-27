Portugal e Brasil unem-se para discutir os 50 anos da Constituição portuguesa

Meio século após uma das transições democráticas mais marcantes da Europa, Portugal reunirá alguns dos constitucionalistas do país, do Brasil e de outras nações para "fazer um balanço dos seus processos democráticos e projetar o futuro". Organizado pelo Fórum de Integração Brasil Europa (FIBE), o Colóquio 50 Anos da Constituição Portuguesa será na sexta-feira, dia 29 de maio, na Fundação Calouste Gulbenkian. "Autoridades, juristas e professores de Portugal, do Brasil e de outros países europeus farão reflexões críticas sobre a trajetória do constitucionalismo nas últimas cinco décadas. Os debates destacarão as principais conquistas, as transformações e os desafios contemporâneos", destaca o evento. Além do FIBE, são organizadores a Associação Portuguesa de Direito Constitucional, a Fundação Getulio Vargas (FGV) e do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), com o Alto Patrocínio da Presidência da República.A cerimónia de abertura deverá contar com a presença do presidente da República, António José Seguro conjuntamente com o presidente da Associação Portuguesa de Direito Constitucional, José Manuel Cardoso da Costa, e o presidente do FIBE, Vitalino Canas, responsável por articulações entre Brasil e Portugal através do FIBE.O evento reunirá o ex-presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o ministro do STF Gilmar Mendes e o presidente da Associação de Constitucionalistas de Espanha, Ángel Rodríguez. Inclusive, Marcelo Rebelo de Sousa fará homenagem a Jorge Miranda e Gomes Canotilho, alguns dos mais importantes constitucionalistas de Portugal.A programação, ao longo de todo o dia, terá quatro painéis serão dedicados a reflexões sobre a evolução do constitucionalismo nas últimas cinco décadas, as influências multilaterais, os desafios emergentes dos direitos fundamentais na era digital e as perspetivas futuras da defesa da democracia. "Mais do que um balanço histórico, o Colóquio pretende afirmar-se como um momento de reconhecimento e projeção do pensamento constitucional português, culminado na homenagem a duas figuras cuja obra continua a moldar gerações de juristas", resume o presidente do FIBE, Vitalino Canas. As inscrições para ão gratuitas, mas limitadas e devem ser realizadas neste link.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Fórum de Lisboa ganha nova dimensão com “Semana do Brasil” que começa quarta.Os 50 anos da Constituição que saiu do tumulto