Dois nomes históricos do rock gaúcho se encontram em Lisboa nesta quinta-feira (22). Frank Jorge, da Graforréia Xilarmônica, e Carlinhos Carneiro, da Bidê ou Balde, se apresentam juntos pela primeira vez em Portugal, em um show na Casa Capitão marcado para às 21h que promete revisitar canções marcantes da cena musical do Rio Grande do Sul.Com mais de quatro décadas de carreira, Frank Jorge é um dos nomes de referência do rock produzido no sul do Brasil. Cantor, compositor, guitarrista e produtor, integrou a Graforréia Xilarmônica, banda que se tornou um dos símbolos do gênero na região. Em carreira solo, desenvolveu um repertório que mistura rock, pop e MPB. Entre suas canções mais conhecidas está "Amigo Punk", considerada um hino do rock gaúcho.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Já Carlinhos Carneiro é vocalista e fundador da Bidê ou Balde, grupo que ganhou projeção nacional nos anos 2000. Além da carreira como músico e compositor, atua como escritor, ator e jornalista. Também está por trás do Império da Lã, coletivo musical conhecido por reunir diferentes artistas e estilos em apresentações colaborativas.Batizado de "Uma noite de rock gaúcho", o encontro promete reunir sucessos das trajetórias dos dois músicos, com espaço para o humor e a irreverência que marcaram suas carreiras. A apresentação também será uma oportunidade para o público brasileiro em Portugal revisitar uma cena musical que atravessou gerações.O show acontece às 21h, no Sótão da Casa Capitão, em Lisboa, com ingressos disponíveis por €24. Vale lembrar que o espaço não possui lugares sentados ou marcados. Mais informações através deste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Artista pernambucano Almério apresenta novo álbum em show em Lisboa.Revelação da nova música brasileira, Rô Rosa fará shows em Porto e Lisboa no fim de outubro