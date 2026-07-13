Forró, bandeirinhas, comidas típicas e muita animação marcaram o Arraiá Julino do Boi Tabaco, realizado no último domingo (12), nos Jardins do Bombarda, em Lisboa. O evento reuniu brasileiros de diferentes estados, portugueses e outros moradores da capital portuguesa em um dia dedicado às tradições das festas juninas nordestinas.Confira os registros do fotojornalista do DN, Leonardo Negrão.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Arraiá Julino leva forró, comidas típicas e tradição nordestina aos Jardins do Bombarda, em Lisboa.Os festivais de verão portugueses têm som de Brasil