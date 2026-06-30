Os Jardins do Bombarda, situado no Campo Mártires da Pátria, em Lisboa, recebem no próximo dia 12 de julho mais uma edição do Arraiá Julino promovido pelo coletivo Boi Tabaco. A programação reúne música ao vivo, gastronomia típica e tradições das festas juninas nordestinas em um evento voltado à comunidade brasileira e aos portugueses e demais residentes interessados na cultura popular do Brasil.Ao longo do dia, o público poderá participar de brincadeiras tradicionais, correio elegante, barraca do beijo e outras atividades inspiradas nas celebrações de São João. A organização promete uma imersão na cultura pernambucana, com destaque para o forró e para os sabores característicos das festas juninas. Os ingressos já estão disponíveis para venda..A programação musical contará com apresentações dos DJs Gard ênia, NANA e Gusguz, além de um show da Banda do Boi com participação da cantora Carol Benigno e trio de forró. A proposta é manter a pista animada durante todo o dia, em um ambiente que mistura música, dança e convivência comunitária.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppNos últimos anos, as festas juninas e julinas ganharam espaço no calendário cultural da comunidade brasileira em Portugal, reunindo imigrantes de diferentes regiões do país e apresentando tradições nordestinas ao público português. O Arraiá Julino do Boi Tabaco é uma das iniciativas que têm apostado nessa troca cultural por meio da música e da gastronomia.O evento nos Jardins do Bombarda no dia 12 de julho acontece das 12h às 22h. Os ingressos estão disponíveis antecipadamente através deste link e custam €6. Crianças até oito anos não pagam entrada. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..São João brasileiro toma conta de Oeiras com três dias de festa e forró.Jorge Aragão confirma mais um show em Portugal neste verão