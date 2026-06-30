Evento acontece no Jardins do Bombarda, no Campos Mártires da Pátria.
Evento acontece no Jardins do Bombarda, no Campos Mártires da Pátria. Foto: Harry Grout/Unsplash
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Arraiá Julino leva forró, comidas típicas e tradição nordestina aos Jardins do Bombarda, em Lisboa

Evento promovido pelo Boi Tabaco acontece em 12 de julho e promete transformar o espaço no centro da capital em um pedaço de Pernambuco.
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Os Jardins do Bombarda, situado no Campo Mártires da Pátria, em Lisboa, recebem no próximo dia 12 de julho mais uma edição do Arraiá Julino promovido pelo coletivo Boi Tabaco. A programação reúne música ao vivo, gastronomia típica e tradições das festas juninas nordestinas em um evento voltado à comunidade brasileira e aos portugueses e demais residentes interessados na cultura popular do Brasil.

Ao longo do dia, o público poderá participar de brincadeiras tradicionais, correio elegante, barraca do beijo e outras atividades inspiradas nas celebrações de São João. A organização promete uma imersão na cultura pernambucana, com destaque para o forró e para os sabores característicos das festas juninas. Os ingressos já estão disponíveis para venda.

A programação musical contará com apresentações dos DJs Gard ênia, NANA e Gusguz, além de um show da Banda do Boi com participação da cantora Carol Benigno e trio de forró. A proposta é manter a pista animada durante todo o dia, em um ambiente que mistura música, dança e convivência comunitária.

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Nos últimos anos, as festas juninas e julinas ganharam espaço no calendário cultural da comunidade brasileira em Portugal, reunindo imigrantes de diferentes regiões do país e apresentando tradições nordestinas ao público português. O Arraiá Julino do Boi Tabaco é uma das iniciativas que têm apostado nessa troca cultural por meio da música e da gastronomia.

O evento nos Jardins do Bombarda no dia 12 de julho acontece das 12h às 22h. Os ingressos estão disponíveis antecipadamente através deste link e custam €6. Crianças até oito anos não pagam entrada.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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