"Vamos aumentar ainda durante os próximos 15 dias, vamos cobrir a nossa rede do formulário contactos com mais algumas disponibilizações", assegura ao DN Brasil, César Teixeira, presidente da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA). Uma das novidades já foi lançada esta quarta-feira, 25 de novembro, a de segundas-vias. Para a emissão, o imigrante deve levar em conta a razão do pedido. Se for para alteração de dados, como o local onde vive, não é necessário pedir um atendimento presencial.Caso a necessidade for de um cartão novo, como após furto ou extravio, é preciso solicitar uma marcação presencial. Isso porque os dados biométricos precisam ser recolhidos novamente.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A AIMA destaca que "os pedidos já apresentados mantêm-se válidos". Outra informação importante é de não repetir o mesmo pedido, bem como fazer a escolha correta da opção no formulário de contacto.Esta é mais um reforço nos serviços que passam a ser disponibilizados de forma administrativa na AIMA. Recentemente foram permitidos pedidos de reagrupamento familiar para quem está no exterior, título de residência permanente e para pais e mães de crianças portuguesas.A entrevista completa com César Teixeira será publicada na edição impressa, online e em vídeo nesta quinta-feira, 26 de novembro.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..AIMA lança novo formulário para reagrupamento, com opção para familiares no exterior.AIMA abre pedidos de residência para imigrantes pais de crianças portuguesas