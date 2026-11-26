Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores, e os próximos dias prometem ser, no mínimo, ecléticos: na sexta (27), a festa MATO estreia na cidade com funk brasileiro e show de Yuri Redicopa; no sábado (28), o Palaphita, em Cascais, faz um arraial fora de época com a Festa do São Nunca, a torcida palmeirense se reúne no histórico Estádio da Tapadinha para a final da Libertadores, e Lázaro Ramos encontra leitores na Fábrica Braço de Prata; Já no domingo (29), é a vez de Djamila Ribeiro apresentar seu novo livro na Fundação José Saramago, numa conversa com Pilar del Río.A edição semanal da O que há de bom está no ar!MATO Lisboa, baile funk com Yuri RedicopaNa sexta-feira (27), a República da Música recebe a estreia lisboeta da MATO, festa que já deu o que falar na Suíça e chega à cidade com um recado: Lisboa vira baile.A pista abre às 22h30 e a promessa é de funk brasileiro, grave pesado e nenhuma fronteira musical, até o dia clarear. Os DJs Bieu, Sinnotsin, Santos Lovel, Nayzera e Bahiano cuidam da pista, e no meio da noite sobe ao palco Yuri Redicopa, nome da nova geração do funk paulista. A entrada é só para maiores de 18 anos e os ingressos, a €17.Quando? Sexta-feira (27), a partir das 22h30, até a madrugadaOnde? República da Música, Rua do Centro Cultural, Sala de Espectáculos 27B, LisboaPreço: €17Festa do São Nunca no PalaphitaNo sábado (28), o Palaphita, em Cascais, ressuscita o clima das festas juninas brasileiras com a Festa do São Nunca, um arraial fora de época em pleno novembro. Entre bandeirinhas coloridas e árvores com vista para o Atlântico, o cardápio da festa tem sopas, canjica, salsichão, vinho quente e caipirinhas, ideal para o friozinho que já chegou. No mesmo dia, o Cachaça Experience também é dedicado à bebida brasileira.Quem quiser esticar para o almoço ou o jantar conhece a Oca, nova zona coberta e aquecida do restaurante, e a ementa de inverno da chef Natacha Fink, que mistura Amazônia e Portugal, com o fondue de quatro queijos (€35) acompanhado de dadinhos de tapioca e croquetes de mandioca, e um fondue de chocolate para dividir na sobremesa.Quando? Sábado (28); a casa funciona das 12h às 22hOnde? Palaphita Cascais, Avenida Nossa Senhora do Cabo 101, CascaisPreço: A confirmar, consumo pago à parteClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Festa da final da Libertadores no Estádio da TapadinhaSábado (28) é dia de decisão: o Palmeiras enfrenta o Estudiantes, em Montevidéu, às 17h de Brasília, ou 20h em Lisboa, e a torcida palmeirense da cidade vai se reunir no Estádio da Tapadinha, em Alcântara. A festa, organizada pela Mancha Verde Portugal e pelo Palmeiras Lisboa, vai das 15h à meia-noite. O Verdão, vice no ano passado, busca o quarto título continental, e a final marca o reencontro com o Estudiantes 58 anos depois.Para esquentar a torcida, tem roda de samba ao vivo das 17h às 19h, food trucks, venda de camisas e produtos da Mancha Verde e um espaço kids, com insufláveis e pintura de rosto, para a criançada. O evento é fechado e exclusivo para palmeirenses, com ingresso de €6 e entrada gratuita até os 8 anos. As regras valem a leitura: nada de roupas pretas (exceto de clubes e torcidas aliadas), bebidas de fora ou camisas de rivais. Para chegar, a estação de Alcântara-Terra fica a cerca de 11 minutos a pé, e o ônibus 724 para quase em frente.Quando? Sábado (28), das 15h à meia-noite; jogo às 20h (hora de Lisboa)Onde? Estádio da Tapadinha, R. Prof. Vieira Natividade, Alcântara, LisboaPreço: €6, crianças até 8 anos não pagam (evento exclusivo para palmeirenses)Lázaro Ramos na Fábrica Braço de PrataNo sábado (28), às 19h, a Fábrica Braço de Prata recebe Lázaro Ramos num encontro com leitores sobre identidade negra e ancestralidade. O ator, diretor e escritor baiano passa por sete cidades portuguesas até 30 de novembro, e chega a Marvila poucos dias depois de a Fábrica ter sido palco das celebrações do Dia da Consciência Negra. Na bagagem, a edição portuguesa de "Na Minha Pele / Na Nossa Pele", da Editora Urutau, que reúne dois livros sobre racismo, afetos e família e traz um capítulo inédito, e "Descobrindo a Minha História", livro infantil ilustrado por Fernanda Rodrigues sobre a importância de conhecer as histórias de quem veio antes.Quem só conhece Lázaro das telas, de "Madame Satã" a "Cidade Baixa", vai encontrar uma conversa mais próxima, a partir de uma trajetória que começou no Bando de Teatro Olodum, em Salvador, e passou pela direção de "Medida Provisória", distopia que coloca o racismo no centro da história. Quando? Sábado (28), às 19h; domingo (29), às 15h30 no campus de BenficaOnde? Fábrica Braço de Prata, Rua da Fábrica de Material de Guerra 1, Marvila, LisboaPreço: A confirmar com a organizaçãoDjamila Ribeiro na Fundação José SaramagoNo domingo (29), às 16h, a escritora e filósofa Djamila Ribeiro apresenta em Lisboa "Travessias (2019-2020)", seu novo livro, publicado em Portugal pela Editorial Caminho. O encontro é na Fundação José Saramago, na Casa dos Bicos, e traz uma conversa com Pilar del Río, jornalista espanhola, viúva do escritor e presidente da fundação. A organização é da própria fundação, em parceria com a editora, e a entrada é gratuita, sujeita à capacidade do espaço.Uma das principais vozes do debate sobre feminismo negro e antirracismo no Brasil, Djamila é autora de "Pequeno Manual Antirracista", "Quem Tem Medo do Feminismo Negro?" e "Lugar de Fala", livros em que discute desigualdades raciais e de gênero e a importância do pensamento de mulheres negras. "Travessias" reúne reflexões sobre o racismo, a condição da mulher negra e os desafios da sociedade contemporânea. Quando? Domingo (29), às 16hOnde? Fundação José Saramago, Casa dos Bicos, LisboaPreço: Entrada gratuita, sujeita à capacidade do espaçAté semana que vem!.Escritora Djamila Ribeiro apresenta novo livro sobre racismo e feminismo negro em Lisboa.Lázaro Ramos estará em Portugal para encontros sobre identidade negra e ancestralidade