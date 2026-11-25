A escritora e filósofa brasileira Djamila Ribeiro estará em Lisboa neste domingo (29) para apresentar seu novo livro, Travessias (2019-2020). A autora, uma das principais vozes do debate sobre feminismo negro e antirracismo no Brasil, participará de um encontro com leitores na Fundação José Saramago."Estou muito feliz em anunciar minha passagem por Portugal para apresentar Travessias, publicado pela Editorial Caminho", escreveu Djamila nas redes sociais. Ao anunciar a viagem, a autora destacou a oportunidade de conversar com o público sobre o livro, suas reflexões e os caminhos que conectam os dois países através do Atlântico. "Será uma alegria encontrar leitores e leitoras portuguesas e brasileiras que vivem por aí!", acrescentou.Publicado em Portugal pela Editorial Caminho, Travessias (2019-2020) reúne reflexões sobre o racismo, a condição da mulher negra e os desafios da sociedade contemporânea. A obra integra a produção intelectual da autora, conhecida por livros como Pequeno Manual Antirracista, Quem Tem Medo do Feminismo Negro? e Lugar de Fala, nos quais discute as desigualdades raciais e de gênero e a importância do pensamento de mulheres negras.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O encontro acontece neste domingo, 29 de novembro, às 16h, na Fundação José Saramago, localizada na Casa dos Bicos, em Lisboa. A apresentação é organizada pela fundação em parceria com a Editorial Caminho e contará com uma conversa entre Djamila Ribeiro e Pilar del Río, jornalista espanhola, viúva de José Saramago e presidente da fundação que leva o nome do escritor português. A entrada é gratuita, sujeita à capacidade do espaço.A passagem da escritora por Portugal também previa uma apresentação no Bar do Cinema Batalha, no Porto, no dia 2 de dezembro. O encontro, porém, foi cancelado em respeito ao aviso de greve dos trabalhadores do cinema, conforme comunicado divulgado pela equipe de Djamila e pela Editorial Caminho."Pelo mesmo respeito aos trabalhadores, também não realizaremos nenhuma outra atividade nessa data. Ficamos à disposição para uma ida à cidade do Porto em uma próxima oportunidade", informou a equipe da escritora..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileira que começou a escrever após imigrar para Portugal lança novo livro no Porto.Lázaro Ramos estará em Portugal para encontros sobre identidade negra e ancestralidade