Em meio às discussões sobre racismo, representatividade e valorização da cultura negra, o ator, diretor e escritor brasileiro Lázaro Ramos desembarca em Portugal para uma série de encontros dedicados à literatura e à identidade. Entre 22 e 30 de novembro, o artista percorrerá sete cidades portuguesas para conversar com leitores e apresentar obras que abordam ancestralidade, origens familiares e transformação social.Um dos momentos de destaque será o encontro com o músico cabo-verdiano Dino d’Santiago, em Guimarães, no dia 23 de novembro. Os dois artistas, que têm trajetórias marcadas pela valorização das culturas negras, estarão juntos em uma conversa sobre identidade, pertencimento e representação. A programação também inclui atividades em Braga, Aveiro, Pombal, Porto, Lisboa e Almada.A visita tem como ponto de partida o Festival Literário Utopia, em Braga, no dia 22 de novembro. O debate será marcado pela apresentação de dois projetos literários de Lázaro Ramos, que levam para as páginas reflexões presentes em sua trajetória artística e pessoal.Já no dia 23 de novembro, às 21h, será a conversa com Dino d’Santiago. A programação também inclui apresentações dos livros e encontros com leitores. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!No dia 27, às 18h30, Lázaro estará na Livraria Cassandra, no Porto. Em Lisboa, participa de um encontro na Fábrica Braço de Prata, no dia 28, às 19h, e de outra atividade no campus de Benfica da Universidade Politécnica de Lisboa, no dia 29, às 15h30. A última parada será em Almada, em 30 de novembro, às 18h30, na Meia Volta de Urano.Da atuação à literaturaNascido em Salvador, na Bahia, Lázaro Ramos iniciou sua carreira no Bando de Teatro Olodum, coletivo de referência na valorização da cultura negra brasileira. Com mais de 30 anos de trajetória e participação em mais de 40 filmes, ganhou projeção internacional com "Madame Satã" e integrou o elenco de produções como "Carandiru", "O Homem que Copiava" e "Cidade Baixa".Na televisão, tornou-se conhecido do público brasileiro por personagens como Foguinho, da novela "Cobras & Lagartos", e Mr. Brau. Também interpretou Zé Maria, protagonista de "Lado a Lado", produção vencedora do Emmy Internacional na categoria de Melhor Telenovela.Em 2022, estreou como diretor de longas-metragens de ficção com "Medida Provisória", distopia que coloca o racismo e a discriminação racial no centro da narrativa. Atualmente, integra o elenco de "A Nobreza do Amor", produção da TV Globo na qual interpreta o vilão da história.A reflexão sobre identidade e questões raciais também está presente em sua produção literária. A edição portuguesa de Na Minha Pele / Na Nossa Pele, publicada pela Editora Urutau, reúne dois livros nos quais o autor parte de experiências pessoais e familiares para abordar racismo, afetos, identidade e transformações sociais. A publicação destinada ao público de Portugal e da Europa inclui um capítulo inédito.Já Descobrindo a Minha História, ilustrado por Fernanda Rodrigues e publicado em Portugal pela editora Lulendo, é direcionado ao público infantil. A obra apresenta uma narrativa sobre ancestralidade, origens familiares e a importância de conhecer as histórias das gerações anteriores.Além da carreira artística, o baiano desenvolve trabalhos relacionados à igualdade racial, à educação e aos direitos de crianças e jovens. Desde 2009, é embaixador do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) no Brasil.Confira a agenda completa:22 de novembro, às 14h30: Espaço Vita, Braga.23 de novembro, às 21h: Auditório Vila Flor, Guimarães, com Dino d’Santiago.24 de novembro, às 17h: Reitoria da Universidade de Aveiro.25 de novembro, às 18h: Biblioteca Municipal de Pombal.26 de novembro, às 10h: Biblioteca Municipal de Pombal.27 de novembro, às 18h30: Livraria Cassandra, Porto.28 de novembro, às 19h: Fábrica Braço de Prata, Lisboa.29 de novembro, às 15h30: Campus de Benfica da Universidade Politécnica de Lisboa.30 de novembro, às 18h30: Meia Volta de Urano, Almada.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Aclamada obra brasileira "Um Defeito de Cor" será publicada em Portugal.Parlamento chumba iniciativa cidadã que pretendia reforçar combate ao racismo