Jogos Europeus de Capoeira na Alameda Dom Afonso Henriques, em Lisboa.
Jogos Europeus de Capoeira na Alameda Dom Afonso Henriques, em Lisboa. DR
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Festival Europeu da Arte Capoeira volta a Lisboa no início de abril

Evento da Abadá-Capoeira acontece entre 2 e 6 de abril e reúne capoeiristas de diversos países com jogos, oficinas e atividades culturais.
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Entre os dias 2 e 6 de abril, Lisboa será a casa da 27ª edição do Festival Europeu da Arte Capoeira, encontro internacional promovido pelo grupo Abadá-Capoeira que reúne praticantes da modalidade de diferentes países. O evento será realizado pelo segundo ano consecutivo na capital portuguesa e marca uma mudança inédita: pela primeira vez, os Jogos Europeus da organização serão abertos oficialmente a participantes da Abadá-Capoeira de todos os continentes.

A programação acontece principalmente no Complexo Desportivo do Casal Vistoso e inclui cinco dias de atividades, com cerimônia de abertura, cursos técnicos, oficinas culturais, rodas de capoeira, competições e encontros entre praticantes. Parte das atividades também está prevista para a Alameda Dom Afonso Henriques, na zona central da cidade.

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Criado para promover a capoeira e fortalecer a comunidade internacional da Abadá-Capoeira, o festival reúne mestres, professores e alunos de diferentes níveis. Além das atividades formativas, o encontro inclui duas disputas oficiais: os Jogos Europeus, voltados a integrantes da organização que não sejam brasileiros, e os Jogos Euro-Brasileiros, destinados aos capoeiristas brasileiros do grupo.

Durante os cinco dias, a programação inclui aulas técnicas com mestres convidados, palestras, rodas abertas e momentos de convívio entre participantes. O evento também prevê atividades sociais e culturais, além de uma festa de confraternização ao final das competições.

Vale lembrar que, em Lisboa, a Abadá-Capoeira tem como principais representantes os mestres Perninha e Minnie, casal de cariocas radicados na capital portuguesa. As inscrições para participar do festival podem ser feitas online, através do formulário disponibilizado pela organização.

nuno.tibirica@dn.pt

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