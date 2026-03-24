Festival Europeu da Arte Capoeira volta a Lisboa no início de abril

Entre os dias 2 e 6 de abril, Lisboa será a casa da 27ª edição do Festival Europeu da Arte Capoeira, encontro internacional promovido pelo grupo Abadá-Capoeira que reúne praticantes da modalidade de diferentes países. O evento será realizado pelo segundo ano consecutivo na capital portuguesa e marca uma mudança inédita: pela primeira vez, os Jogos Europeus da organização serão abertos oficialmente a participantes da Abadá-Capoeira de todos os continentes.A programação acontece principalmente no Complexo Desportivo do Casal Vistoso e inclui cinco dias de atividades, com cerimônia de abertura, cursos técnicos, oficinas culturais, rodas de capoeira, competições e encontros entre praticantes. Parte das atividades também está prevista para a Alameda Dom Afonso Henriques, na zona central da cidade.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Criado para promover a capoeira e fortalecer a comunidade internacional da Abadá-Capoeira, o festival reúne mestres, professores e alunos de diferentes níveis. Além das atividades formativas, o encontro inclui duas disputas oficiais: os Jogos Europeus, voltados a integrantes da organização que não sejam brasileiros, e os Jogos Euro-Brasileiros, destinados aos capoeiristas brasileiros do grupo.Durante os cinco dias, a programação inclui aulas técnicas com mestres convidados, palestras, rodas abertas e momentos de convívio entre participantes. O evento também prevê atividades sociais e culturais, além de uma festa de confraternização ao final das competições. Vale lembrar que, em Lisboa, a Abadá-Capoeira tem como principais representantes os mestres Perninha e Minnie, casal de cariocas radicados na capital portuguesa. As inscrições para participar do festival podem ser feitas online, através do formulário disponibilizado pela organização.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Galeria criada por brasileiras muda de casa em Lisboa e amplia espaço para artistas migrantes.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira