O que significa construir uma vida em um lugar que não é aquele onde se nasceu? Os brasileiros que moram em Portugal conhecem bem esta realidade e a experiência de migrar, pertencer a um novo território e, ao mesmo tempo, conviver com a sensação de ser estrangeiro estará no centro de parte da programação da 13ª edição do Porto/Post/Doc. O evento acontece entre os dias 19 e 28 de novembro, em diferentes espaços da cidade do Porto.Batizado de "No País dos Outros", o programa temático reúne cinco filmes de diferentes países e períodos para discutir deslocamentos humanos e as relações entre território, identidade e memória. A proposta é observar a experiência de quem passa a habitar outro lugar, entre a busca por pertencimento e as dificuldades de ser completamente aceito por uma nova sociedade.A programação encerra uma trilogia que acompanha o Porto/Post/Doc desde 2024. Naquele ano, o festival apresentou o programa "O Movimento dos Povos"; em 2025, a discussão continuou com "O Tempo de uma Viagem". A edição deste ano fecha o percurso colocando o foco justamente na vida construída depois do deslocamento.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Entre os cinco títulos já anunciados estão "A Dupla Vida de Véronique" (1991), do cineasta polonês Krzysztof Kieślowski; "Se Fores para o Chile" (2025), de Sebastián González e Amílcar Infante; "Eu, Capitão" (2023), do italiano Matteo Garrone; "Todos Bons Compatriotas" (1968), de Vojtech Jasný; e "Eu Sou Cuba" (1964), dirigido por Mikheil Kalatozov.Cinema para observar o presenteCriado no Porto, o Porto/Post/Doc: Film & Media Festival é um festival internacional dedicado ao chamado "cinema do real" e às diferentes formas assumidas pelo documentário contemporâneo. Além das exibições, a programação cruza cinema com artes visuais, música e debates, explorando também as fronteiras cada vez menos rígidas entre documentário e ficção.O festival conta com diferentes competições, entre elas a Competição Internacional, Cinema Falado, Cinema Novo e Transmission, além de retrospectivas, programas temáticos, atividades para crianças e adolescentes, oficinas e iniciativas voltadas à indústria cinematográfica. Em 2026, as sessões voltam a ocupar diferentes salas do Porto, entre elas o Batalha Centro de Cinema. Mais informações disponíveis no site do festival. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Documentário de brasileira que debate o silêncio colonial português concorre em festival nacional.Karim Aïnouz: "Hoje, quando alguém fala em cinema brasileiro, já existe uma simpatia espontânea"