Indicado aos Óscares e sucesso de bilheteira, “O Agente Secreto” completa quatro meses de exibição em Portugal

O sucesso do filme "O Agente Secreto" segue chamando atenção do público da indústria cinematográfica portuguesa. Nesta semana, o longa dirigido Kleber Mendonça Filho completa quatro meses de exibição nas salas de cinema de Lisboa e Porto.A permanência prolongada em cartaz - num período em que muitos títulos ficam pouco tempo nas telas - acompanha o interesse do público que soma cerca de 90 mil espectadores nos cinemas portugueses desde o lançamento.Durante esse período, o realizador Kleber Mendonça Filho esteve em Portugal, em julho, para apresentar o filme em sessões que tiveram lotação esgotada. Já o ator Wagner Moura, candidato ao Óscar de Melhor Ator pelo papel no filme, visitou o país em novembro e concedeu entrevista ao DN.Além da recepção do público, o filme vem acumulando diversas nomeações internacionais e prêmios (como o Globo de Ouro), ampliando a visibilidade da produção fora do Brasil. A permanência nas salas portuguesas também tem sido marcada por sessões frequentadas por públicos diversos, com presença significativa tanto de brasileiros quanto portugueses.Confira as salas em Portugal que ainda exibem o filme LisboaUCI El Corte Inglés - Avenida António Augusto de Aguiar 31, 1069-413 LisboaCinema City Campo Pequeno - Avenida da República, 1000-082 LisboaCinemas NOS Amoreiras - Avenida Engenheiro Duarte Pacheco 103, 1070-103 LisboaCinema City Alvalade - Avenida de Roma 100, 1700-352 LisboaPortoCinema Trindade - Rua do Almada 412, 4050-034 PortoUCI Arrábida 20 - Praceta de Henrique Moreira 244, 4400-346 Vila Nova de Gaia.