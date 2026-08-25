Um dos principais nomes da atual geração do trap brasileiro, Veigh estará em Portugal na próxima semana para integrar o cartaz do Festival do Crato. O rapper paulista se apresenta na quinta-feira, 27 de agosto, segundo dia do evento, que chega à 40ª edição e ocupa o município do Alto Alentejo entre os dias 26 e 29 de agosto, com quatro noites de shows.Natural de Itapevi, na Grande São Paulo, Veigh começou a ganhar projeção no rap brasileiro no fim da década passada e alcançou um novo patamar com Dos Prédios Deluxe, lançado em 2023. O álbum chegou ao primeiro lugar entre as estreias globais do Spotify e fez o artista superar, à época, o recorde de maior estreia de um álbum brasileiro na plataforma. Depois da mixtape Supernova Vol. 1, em 2024, o rapper lançou no ano passado ** Eu Venci o Mundo **, seu trabalho mais recente.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!No Crato, Veigh divide a programação de 27 de agosto com os portugueses Papillon e Soraia Ramos, cantora de origem cabo-verdiana ligada à kizomba e ao afropop. A presença do brasileiro coloca o trap entre os diferentes gêneros que passam pelos dois palcos do festival, que acontece em paralelo à tradicional Feira de Artesanato e Gastronomia do Crato.Nos outros dias, o cartaz reúne nomes portugueses e internacionais. Slow J, Dub Inc, Bispo e Zanova abrem o festival no dia 26; Calema, Sara Correia, Delfins e KURA se apresentam no dia 28; enquanto Calum Scott, Karetus e Buba Espinho encerram a programação no sábado (29).O Festival do Crato acontece entre 26 e 29 de agosto, no Crato, distrito de Portalegre. O ingresso diário para o dia 27, quando Veigh se apresenta, custa €20. O passe para os quatro dias está à venda por €50, enquanto a opção com acesso ao camping custa €70. Crianças de até 11 anos acompanhadas por um adulto têm entrada gratuita..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Gilberto Gil e relação entre Brasil e Portugal. "Nos queremos cada vez mais, de forma cada vez mais profunda".Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira