Veigh é um dos principais nomes de trap da atualidade.
Veigh é um dos principais nomes de trap da atualidade. Foto: DR
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Fenômeno do trap brasileiro, Veigh sobe ao palco do Festival do Crato

Artista paulista se apresenta no dia 27 na 40ª edição do evento, que reúne quatro dias de música no Alto Alentejo.
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Um dos principais nomes da atual geração do trap brasileiro, Veigh estará em Portugal na próxima semana para integrar o cartaz do Festival do Crato. O rapper paulista se apresenta na quinta-feira, 27 de agosto, segundo dia do evento, que chega à 40ª edição e ocupa o município do Alto Alentejo entre os dias 26 e 29 de agosto, com quatro noites de shows.

Natural de Itapevi, na Grande São Paulo, Veigh começou a ganhar projeção no rap brasileiro no fim da década passada e alcançou um novo patamar com Dos Prédios Deluxe, lançado em 2023. O álbum chegou ao primeiro lugar entre as estreias globais do Spotify e fez o artista superar, à época, o recorde de maior estreia de um álbum brasileiro na plataforma. Depois da mixtape Supernova Vol. 1, em 2024, o rapper lançou no ano passado ** Eu Venci o Mundo **, seu trabalho mais recente.

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No Crato, Veigh divide a programação de 27 de agosto com os portugueses Papillon e Soraia Ramos, cantora de origem cabo-verdiana ligada à kizomba e ao afropop. A presença do brasileiro coloca o trap entre os diferentes gêneros que passam pelos dois palcos do festival, que acontece em paralelo à tradicional Feira de Artesanato e Gastronomia do Crato.

Nos outros dias, o cartaz reúne nomes portugueses e internacionais. Slow J, Dub Inc, Bispo e Zanova abrem o festival no dia 26; Calema, Sara Correia, Delfins e KURA se apresentam no dia 28; enquanto Calum Scott, Karetus e Buba Espinho encerram a programação no sábado (29).

O Festival do Crato acontece entre 26 e 29 de agosto, no Crato, distrito de Portalegre. O ingresso diário para o dia 27, quando Veigh se apresenta, custa €20. O passe para os quatro dias está à venda por €50, enquanto a opção com acesso ao camping custa €70. Crianças de até 11 anos acompanhadas por um adulto têm entrada gratuita.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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