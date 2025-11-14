Fábrica Braço de Prata sedia show do grupo Choro Livre de Brasília no domingo

Domingo, 16 de novembro, é noite de muita brasilidade na Fábrica Braço de Prata. O palco vai receber o grupo Choro Livre, de Brasília, reconhecido por sua contribuição à manutenção e difusão do choro no cenário nacional e internacional. A apresentação está marcada para 21h30, e os ingressos estão à venda neste link por 10 euros."A performance em Lisboa representa a continuidade da missão do grupo de apresentar a essência e o refinamento técnico do choro a um público internacional", destaca a Fábrica Braço de Prata, em comunicado. O show é um dos destaques da agenda desta semana.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O grupo é liderado por Reco do Bandolim, uma das principais figuras desse estilo musical. Os músicos atuam desde os anos 1980, e essa longa trajetória inclui turnês por todo o mundo. Suas atuações incluem parcerias com grandes nomes da música brasileira, como Paulinho da Viola, Nelson Cavaquinho, Clementina de Jesus e Dominguinhos.O Clube do Choro de Brasília ainda desempenhou um papel determinante no reconhecimento do chorinho como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan).amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..O que há de bom: feira brasileira, show de acordeon, Martinho da Vila e feijoada com samba.Exposição “Complexo Brasil” está oficialmente aberta na fundação Gulbenkian