Família lança vaquinha para translado do corpo de brasileira que estava desaparecida

A família da imigrante brasileira que estava desaparecida criou uma vaquinha online para conseguir levar o corpo ao Brasil. São necessários 30 mil reais para que a mãe, o filho e demais familiares de Francisca Maria Sousa Santos possam se despedir e realizar um enterro na terra natal. O link está aqui.A Polícia Judiciária (PJ) já confirmou, por meio de perícia, que o corpo encontrado em fevereiro é o da imigrante. Quando houver a liberação, a família terá 30 dias para realizar os trâmites. Caso contrário, Francisca será enterrada como indigente, de acordo com as regras aplicáveis nesses casos."Venho aqui pedir a todos vocês que nos ajudem a trazer o corpo da minha irmã para o Brasil. Nós, familiares, estamos sofrendo muito com essa situação", disse, em vídeo, Adriana Mariana Sousa dos Santos, irmã de Francisca. "Não temos condições financeiras de trazer o corpo da minha irmã. Então, venho aqui pedir a todos vocês que nos ajudem a compartilhar e divulgar este vídeo para que possamos conseguir", destacou, ao lado do filho da brasileira.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A família vive no interior do Maranhão. Pouco antes de morrer, em circunstâncias ainda não esclarecidas, a imigrante havia acabado de conseguir o título de residência e se preparava para visitar os familiares no Brasil.Ela morava há quatro anos no país e trabalhava em um restaurante. Foram justamente os empregadores que perceberam o desaparecimento, após ela não ter comparecido ao trabalho.Francisca estava desaparecida desde o dia 20 de junho do ano passado, em Tabuaço. Foi mobilizada uma campanha em sua procura, e o caso foi investigado pela PJ, que não encontrou o corpo, mesmo após buscas.Os restos mortais foram encontrados atrás de um cemitério próximo à casa da brasileira, por pessoas que realizavam a poda de plantas no local. Até agora, ninguém foi preso. amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Vaquinha é criada para cremação e translado de brasileira vítima de atropelamento em Portugal.História de brasileiro internado há três meses mobiliza imigrantes para ajudar família