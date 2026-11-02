Uma exposição internacional de arte contemporânea vai ocupar diferentes espaços do Convento da Graça, em Lisboa, a partir de 4 de novembro. Batizada de “Anunciação”, a mostra reúne mais de 20 artistas de diferentes nacionalidades, incluindo uma forte presença brasileira, e permanece aberta até 4 de março de 2027. Entre os nomes participantes estão Paulo Pasta, José Spaniol, João Trevisan, Lidia Lisboa, Luiza Gottschalk, Leandro Júnior, Rosângela Dorazio, Julia Pereira, Yasmin Guimarães e André Miagui, além de artistas como Ettore Spalletti, Louise Fishman, Karlos Gil, Letitia Quesenberry e Thomas Schönauer. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Idealizada por Xavier Auza, a exposição nasceu das visitas do produtor cultural ao Convento da Graça e é apresentada como uma espécie de “carta de amor a Lisboa”. A proposta é colocar a produção contemporânea em diálogo com a arquitetura, os azulejos e a arte sacra do monumento, reunindo ainda música, poesia e performances ao longo da programação. As obras estarão distribuídas por oito espaços do convento, entre eles o claustro, a sacristia, o Salão Nobre e o Claustro Superior. Cada área recebe uma designação própria dentro do percurso - como “Ícono”, “Portal”, “Espíritu”, “Cosmos” e “Infinito” -, criando um caminho pela exposição e pelo próprio edifício histórico. O Convento da Graça fica no Largo da Graça, em Lisboa, junto à Igreja da Graça e ao Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen. A abertura de “Anunciação” acontece na mesma semana do Lisbon Art Weekend, período em que diferentes museus e galerias da cidade também recebem programação dedicada à arte contemporânea..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Conheça a Brisa, galeria idealizada por casal de brasileiros em Lisboa.Galeria criada por brasileiras muda de casa em Lisboa e amplia espaço para artistas migrantes