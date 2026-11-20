As bandeiras do Brasil e de Portugal são o ponto de partida da exposição Identidade(s), do artista português Manuel Casimiro, que será inaugurada no próximo dia 24 de novembro, às 18h, no Instituto Pernambuco Brasil-Porto (IPPB), na cidade do Porto. A mostra reúne pinturas que reinterpretam os símbolos nacionais dos dois países e ficará em cartaz até 1º de março de 2027.Na exposição, o artista desconstrói os elementos visuais das bandeiras brasileira e portuguesa, reorganizando cores e formas para propor diferentes interpretações sobre identidade e pertencimento. A proposta é questionar a ideia de que os símbolos nacionais possuem significados fixos, convidando o público a refletir sobre as relações entre imagem, cultura e identidade.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Nascido no Porto, em 1941, Manuel Casimiro desenvolve uma trajetória artística desde a década de 1960, com trabalhos em pintura, escultura, fotografia e cinema. Em 1976, recebeu uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian para desenvolver um projeto de investigação em artes visuais na França. Ao longo da carreira, viveu também em Nova Iorque e em Nice, no sul da França, onde permaneceu por mais de 18 anos.O artista já participou de exposições em Portugal e em países como Brasil, Estados Unidos e Japão. Suas obras integram coleções de instituições como a Fundação de Serralves, a Fundação Calouste Gulbenkian e o Museu Nacional de Soares dos Reis. Em 1996, foi homenageado com uma exposição retrospectiva na Fundação de Serralves, com curadoria de Jean-Hubert Martin, antigo diretor do Centro Pompidou, em Paris.A exposição Identidade(s) poderá ser visitada até o dia 1º de março de 2027, no Instituto Pernambuco Brasil-Porto, localizado na Rua das Estrelas, 143, no Porto. A inauguração está marcada para às 18h do dia 24. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.Exposição reúne artistas brasileiros e internacionais no Convento da Graça, em Lisboa.Mostra no Porto recupera cinema experimental brasileiro produzido durante a ditadura