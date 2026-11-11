Cinco curtas-metragens brasileiros produzidos durante a ditadura militar (1964-1985) serão exibidos gratuitamente nesta quinta-feira, 12 de novembro, no Porto. Intitulada O Brasil é um país que sente saudade do futuro, a sessão reúne obras de cineastas nordestinos que exploraram diferentes formas de expressão artística num período marcado pela censura e pela repressão política."O que mais se destaca nessa seleção é a forma como a poesia e a política se encontram no campo da experimentação cinematográfica", afirma a curadora Sofia Belém.A mostra procura apresentar ao público português uma produção cinematográfica brasileira menos conhecida, distante do eixo Rio-São Paulo: todos os filmes foram realizados por autores do Nordeste, a maioria deles de Recife, em Pernambuco, e apresentam aproximações com o Cinema Novo e o Cinema Marginal, embora não se enquadrem diretamente nesses movimentos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A programação inclui A Flor do Lácio é Vadia (1978) e Isso é que é (1974), ambos de Geneton Moraes Neto; P. S. Um Beijo (1976), de Amin Stepple; David A Guiar (1972), de Durvalino Couto; e A Lua Luta por Lula (1981), de Jomard Muniz de Britto e Eduardo Lima. As cinco produções foram filmadas em Super-8, recorrendo a recursos como narrações em voz-off, músicas, letreiros feitos à mão e inscrições pintadas em muros.A iniciativa também pretende mostrar aspectos do Brasil que permanecem pouco conhecidos em Portugal e recuperar produções que, segundo a organização, muitos brasileiros também desconhecem. A sessão será dedicada à memória de Jomard Muniz de Britto (1937-2026), um dos realizadores presentes na seleção.A exibição acontece às 17h30, no Círculo Católico de Operários do Porto (CCOP), localizado na Rua do Duque de Loulé, 202. A entrada é gratuita e a duração total dos cinco filmes é de 46 minutos..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Seis filmes que abordam a imigração em Portugal