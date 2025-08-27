Exposição “Imagens intangíveis” leva artistas brasileiros às Carpintarias de São Lázaro, em Lisboa

A partir do dia 4 de setembro, Lisboa receberá a exposição coletiva 'Imagens intangíveis', que ocupará as Carpintarias de São Lázaro até 5 de outubro. A mostra tem curadoria das brasileiras radicadas em Portugal, Maura Grimaldi e Isabel Stein e do italiano Filippo De Tomasi, e propõe uma reflexão sobre as projeções fotográficas e os diferentes usos da imagem luminosa ao longo da história.Além de Grimaldi e Stein na curadoria, a exposição traz obras que dialogam com pesquisas realizadas por artistas brasileiros em Portugal, explorando tanto a materialidade da fotografia quanto as formas de representação e memória no contexto contemporâneo..Reunindo trabalhos de nove artistas atuantes em Portugal, entre eles Carla Cabanas, Henrique Pavão, Hugo de Almeida Pinho, Mariana Caló & Francisco Queimadela, Maura Grimaldi, Noé Sendas, Nuno Vicente e Tânia Dinis, a exposição apresenta desde lanternas óticas a diapositivos, discutindo temas como memória, arquivo, fabulação, performatividade e a obsolescência dos dispositivos.A ideia é também preencher uma lacuna crítica: apesar da produção consistente sobre o tema em território português, há ainda pouco material teórico e curatorial em língua portuguesa.As duas curadoras brasileiras têm trajetórias que atravessam a prática artística e a pesquisa acadêmica. Isabel Stein, carioca, é doutoranda em Estudos Artísticos na Universidade Nova de Lisboa e combina fotografia, práticas documentais e escrita em seus projetos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Já Maura Grimaldi, paulista, transita entre a pesquisa e a experimentação com dispositivos óticos, tendo participado de programas em instituições como o MASP e o Museu de Arte da Pampulha, no Brasil, além de residências na Suíça, França e Portugal. Em abril, ela foi uma das artistas a expor em uma inovadora exposição numa mina de Sal-Gema em Loulé, no Algarve. Ao longo do período da mostra, estão previstas ainda atividades paralelas, como visita guiada com os curadores, conversas com artistas e uma oficina educativa voltada para o público infantojuvenil. O objetivo é ampliar a participação do público e aproximar diferentes gerações do debate em torno da imagem projetada.Exposição “Imagens intangíveis”Quando? de 4 de setembro a 5 de outubro de 2025; aberta de quinta a domingo, das 12h às 18h (fechada em 18 e 19 de setembro)Onde? Nas Carpintarias de São Lázaro (Rua de São Lázaro 72, Lisboa)Preço: entrada gratuitaArtistas: Carla Cabanas, Henrique Pavão, Hugo de Almeida Pinho, Mariana Caló & Francisco Queimadela, Maura Grimaldi, Noé Sendas, Nuno Vicente e Tânia Dinis; a curadoria é de Filippo de Tomasi, Isabel Stein e Maura Grimaldinuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Artistas brasileiros inauguram exposição em mina de Sal-Gema no Algarve.Conheça a Brisa, galeria idealizada por casal de brasileiros em Lisboa